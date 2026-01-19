Jaf armat în New York: Trei bărbați au furat cartonașe Pokemon în valoare de 110.000 de euro

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului de joi arată cum bărbații intră în magazinul din New York. Unul dintre ei îndreaptă o armă spre clienți, în timp ce alți doi se îndreată sper o vitrină pe care o sparg cu un ciocan înainte de a-și umple rucsacurile cu cartonașe Pokemon, potrivit New York Times.

„Au început să ia în mod sistematic articolele care aveau prețuri foarte mari”, a declarat Courtney Chin, proprieta magazinului.

Produsele din vitrină aveau prețuri cuprinse între 400 și 18.000 de dolari, a spus Peter Du, managerul de parteneriate al magazinului. În total, prejudiciul a fost estimat la 110.000 de euro.

Bărbații, care erau îmbrăcați în negru, au luat și o sumă necunoscută de bani din casa de marcat, potrivit lui Chin care a subliniat că întregul jaf a durat aproximativ trei minute. De asemenea, ei au furat telefonul unei femei de 27 de ani.

Jaful a avut loc în timpul primului eveniment comunitar organizat de magazinul Poke Court de la deschiderea sa în noiembrie. Aproximativ 50 de persoane erau prezenți în momentul jafului la un atelier gratuit de artizanat tematic. În fața magazinului se aflau patru ofițeri de poliție.

Ce este Pokemon

Pokémon, prescurtarea de la „pocket monsters” (monștri de buzunar), a devenit popular pentru prima dată în anii 1990, când a fost lansat ca joc video și apoi ca set de cartonașe de colecție în Japonia.

Jaful a fost cel mai recent dintr-o serie de furturi de Pokémon din magazinele de catonașe de colecție din SUA.

Tot în această lună, au fost furate cartonașe Pokémon în valoare de cel puțin 300.000 de dolari dintr-un magazin din California. În iulie 2025, un hoț a furat cartonașe Pokémon rare în valoare de peste 100.000 de dolari dintr-un magazin din Massachusetts.

„Este o problemă cu care se confruntă toate magazinele de cartonașe”, a spus Du, adăugând că unele magazine au adoptat o abordare bazată exclusiv pe programări sau au limitat numărul de cartonașe de mare valoare expuse.

