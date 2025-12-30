Jaf „ca în filmul Ocean’s Eleven”, descoperit la o bancă din Germania. Polițiștii, uimiți de metoda hoților care „au profitat de liniștea de Crăciun”

Spărgători au jefuit o bancă şi au fugit cu prada în weekend la Gelsenkirchen, oraș din vestul Germaniei, provocând un prejudiciu de 30 de milioane de euro, potrivit unei estimări, a anunțat marţi poliţia, citată de AFP și News.ro.

Înarmaţi cu o bormaşină uriaşă, suspecţii – în continuare neidentificaţi – au pătruns într-o sucursală a băncii, o casă locală de economii, şi au golit aproape 3.000 de casete de valori pline cu bani, aur şi bijuterii, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei.

La o asigurare medie de 10.000 de euro pe casetă, anchetatrii estimează prejudiciul total la aproximativ 30 de milioane de euro.

Banca a rămas închisă marţi „din motive de securitate”, după ce mai mulţi clienţi, îngrijoraţi de bunurile lor, s-au adunat în faţa băncii şi au proferat ameninţări la adresa angajaţilor.

Die bestohlenen Kunden der Sparkasse Gelsenkirchen Buer führen gerade vor wie ein BankRun aussieht.



Und die Sparkasse führt vor, wie Verantwortungslosigkeit aussieht.



Merke:

Im Notfall lässt eine Bank ihre Kunden einfach im Regen stehen. Das war 1929 so, das ist 2025 so.

Într-o înregistrare video difuzată de tablodul Bild, apar zeci de persoane care încearcă să intre cu forţa în clădire, în pofida prezenţei poliţiei.

Situaţia s-a calmat marţi după-amiaza, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției.

Metoda folosită în spargerea băncii i-a uimit pe anchetatori – hoţii au făcut o gaură în sala de valori cu o bormaşină uriaşă.

Gaura prin care hoții au intrat în încăperea cu valori, FOTO: Handout / AFP / Profimedia Images

Spargerea dată de hoți, descoperită din cauza unei alerte de incendiu

Spargerea a fost descoperită luni, în urma unei alerte de incendiu primite de către pompieri.

„Este ca în filmul (despre jafuri) Ocean’s Eleven”, a rezumat situația o sursă din cadrul poliţiei germane. „Totul s-a desfăşurat foarte profesionist”, a declarat aceeași sursă pentru AFP.

Spărgătorii au „profitat de liniştea de Crăciun”, a declarat și banca într-un comunicat. O anchetă este în curs, însă identitatea autoritlor şi suma exactă jefuită rămân necunoscute.

Potrivit poliţiei, martori au văzut mai mulţi bărbaţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu saci mari, în casa scării unei parcări adiacente.

O maşină neagră, marca Audi, cu un număr de înamtriculare furat, condus de către bărbaţi mascaţi, a plecat din parcare luni dimineaţa, potrivit unor înregistrări video ale unor camere de supraveghere analizate de către poliţie.