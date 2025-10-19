Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși”

Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate.

„Se face tot ce este posibil, pe toate planurile, pentru a ajunge la acest rezultat, sub coordonarea Parchetului din Paris”, a transmis el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, citat de Le Figaro.

„Furtul comis la Luvru este un atac asupra unui patrimoniu pe care îl prețuim, pentru că face parte din istoria noastră. Vom recupera operele, iar autorii vor fi aduși în fața justiției”, a continuat președintele francez.

„Proiectul Louvre Nouvelle Renaissance, pe care l-am lansat în ianuarie, prevede măsuri sporite de securitate. Va garanta conservarea și protejarea a ceea ce reprezintă memoria și cultura noastră”, a mai scris Macron.

Jaf la Muzeul Luvru

Bijuterii de o „valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineață de la Muzeul Luvru din Paris, a anunțat ministerul francez al Culturii.

Hoții au fugit cu opt obiecte de o valoare inestimabilă, iar un al nouălea obiect pe care încercaseră să îl fure a fost găsit la fața locului, anume coroana împărătesei Eugenie, realizată din 1.354 de diamante și 56 de smaralde. Ea a fost găsită deteriorată în apropierea muzeului, a declarat pentru AFP o sursă apropiată anchetei.

Potrivit unor informații publicate de ziarul Le Parisien, doi dintre hoți au acționat dintr-un camion echipat cu un lift de marfă și doi au venit pe o scuter.

Ei au ajuns în fața muzeului la ora 9:30 dimineața. Au folosit apoi liftul de marfă pentru a ajunge la Galeria Apollo de la primul etaj, forțând fereastra cu o polizor unghiular.

Hoții au spart două vitrine, una pentru „bijuteriile lui Napoleon” și cealaltă pentru „bijuteriile suveranilor francezi”, folosind aceeași polizor unghiular, înainte de a fura bijuteriile.