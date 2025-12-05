Jair Bolsonaro își susține fiul în viitoarele alegeri prezidențiale din Brazilia. Mesaj transmis din închisoare

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a transmis că intenționează să-l susțină pe fiul său cel mare, senatorul Flavio Bolsonaro, drept candidat la alegerile din 2026, a anunțat partidul lui Bolsonaro, transmite Reuters.

Valdemar Costa Neto, liderul partidului de dreapta al fostului președinte, Partidul Liberal, a precizat că senatorul i-a spus că fostul președinte „a ratificat candidatura sa”.

CNN Brazilia a informat, citând surse politice, că fostul președinte și-a oferit susținerea pentru fiul său cel mare, în timpul unei vizite pe care Flavio Bolsonaro a făcuto tatălui său, în închisoarea în care acesta își execută pedeapsa pentru plănuirea unei lovituri de stat.

Știrea privind planurile lui Bolsonaro a afectat piețele financiare ale țării, moneda națională devalorizându-se cu 2% față de dolarul american, iar indicele bursier Bovespa coborând cu 3%.

Unii investitori anticipau că Bolsonaro va susține o persoană favorabilă mediului privat, cu experiență executivă, precum guvernatorul de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, care să fie contracandidatul președintelui în funcție, Luiz Inacio Lula da Silva.

„Piațele îl consideră pe Flavio un candidat mai slab decât Tarcisio într-o competiție împotriva lui Lula”, a declarat Lais Costa, analist la Empiricu Research.

Lui Jair Bolsonaro i s-a interzis să mai candideze pentru demnități publice în iunie 2023, când tribunalul electoral al Braziliei l-a condamnat pe liderul de dreapta pentru comportamentul său în timpul alegerilor din 2022.

În septembrie, fostul președinte al Braziliei a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru organizarea unei lovituri de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Lula.

Senatorul Flavio Bolsonaro a declarat vineri că tatăl său l-a desemnat succesorul său politic, în contextul în care următoarele alegeri prezidenţiale sunt programate pentru octombrie 2026, informează AFP.

„Confirm cu mare responsabilitate decizia celui mai mare lider politic şi moral al Braziliei, Jair Bolsonaro, de a-mi încredinţa misiunea de a continua proiectul nostru pentru Naţiune”, a scris fiul cel mare al fostului lider de extremă dreapta, pe reţeaua de socializare X.