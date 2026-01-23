James Cameron face o comparație deloc măgulitoare între SUA și țara sa adoptivă, unde vrea să obțină cetățenia

Regizorul James Cameron a vorbit din nou deschis despre stabilirea în Noua Zeelandă, unde locuiește și unde a petrecut ani întregi lucrând la filmele „Avatar”, și face o comparație deloc măgulitoare între țara sa adoptivă și cea în care s-a consacrat ca regizor la Hollywood, relatează revista Variety.

„După ce a lovit pandemia… [Noua Zeelandă] eliminase complet virusul”, a spus Cameron despre motivul pentru care a plecat din SUA. „De fapt, l-au eliminat de două ori. A treia oară, când a reapărut sub o formă cu mutații, a reușit să pătrundă. Dar, din fericire, deja aveau o rată de vaccinare de 98%. De aceea îmi place Noua Zeelandă. Oamenii de acolo sunt, în mare parte, raționali, spre deosebire de Statele Unite, unde rata de vaccinare era de 62%, și scade – merg în direcția greșită”, a continuat regizorul într-un interviu acordat pentru podcastul „In Depth with Graham Bensinger”.

„Unde ai prefera să trăiești?”, l-a întrebat regizorul pe Bensinger, gazda podcastului. „Într-un loc care chiar crede în știință, este rațional și unde oamenii pot lucra împreună pentru un scop comun, sau într-un loc în care toți se atacă unii pe alții, extrem de divizat, întorcând spatele științei și care ar fi, practic, în haos complet dacă ar apărea o altă pandemie”, a continuat regizorul în vârstă de 71 de ani.

Când Graham Bensinger a remarcat că Statele Unite rămân „un loc fantastic de trăit”, Cameron l-a provocat întrebând: „Chiar așa să fie?”

„Dar Noua Zeelandă este pur și simplu uluitor de frumoasă”, a intervenit Bensinger, la care Cameron a răspuns: „Nu sunt acolo pentru peisaj, sunt acolo pentru raționalitate”.

Cameron a spus că așteaptă cetățenia neozeelandeză

Variety amintește că în urmă cu un an Cameron a apărut în podcastul „The F#$%ing News” și a dezvăluit că e pe cale să obțină cetățenia Noii Zeelande. De asemenea, el a criticat America sub Donald Trump, spunând:

„Cred că este oribil, cred că este înfricoșător. Văd o îndepărtare de la tot ce este decent”. El a adăugat ă „America nu reprezintă nimic dacă nu susține ceea ce a reprezentat istoric”.

„Devine o idee goală, iar eu cred că ei o golesc de conținut cât de repede pot, pentru propriul folos”, a spus el într-o referință la noua administrație Trump.

Originar din Canada, Cameron solicitase cetățenia americană în 2004, dar și-a retras cererea după ce George W. Bush a câștigat un al doilea mandat de președinte. La momentul respectiv Cameron locuia în Statele Unite, dar după ce a filmat primul film Avatar în Noua Zeelandă și-a cumpărat o casă și o fermă acolo în 2012.

Ulterior, și-a împărțit timpul între reședința sa din Malibu, California, și Noua Zeelandă, anunțând însă în 2020 că dorește să își vândă proprietatea din SUA și să se stabilească definitiv în Noua Zeelandă. În august 2020 el a declarat de asemenea că plănuiește să își realizeze toate viitoarele sale filme în țara insulară.

Lansat în cinematografe pe 19 decembrie, al treilea său film „Avatar” a ajuns la încasări totale de 1,3 miliarde de dolari, deocamdată semnificativ sub nivelul anterioarelor două. Cu încasări de aproape 3 miliarde de dolari, primul film „Avatar” din 2009 rămâne pe primul loc în clasamentul încasărilor din toate timpurile, în timp ce „Avatar: Calea apei” din 2022, a încasat 2,3 miliarde de dolari, pe poziția a doua în clasamentul filmelor cu cel mai mare succes comercial.