James Cameron spune că abia așteaptă să părăsească definitiv SUA și că va primi „iminent” cetățenia unei alte țări

Aclamatul regizor canadian James Cameron a declarat că este încântat că va obține în curând cetățenia Noii Zeelande și că a ajuns să fie dezgustat de Statele Unite, țară în care a locuit timp de ani de zile și în care a muncit la celebrele sale filme, relatează revista Variety.

Cineastul în vârstă de 70 de ani a dezvăluit că obținerea sa a cetățeniei neozeelandeze este „iminentă”, după ce a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat podcastului The F#$%ing News despre opinia sa privind realegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA.

„Cred că este oribil, cred că este înfricoșător”, a răspuns James Cameron. „Văd o îndepărtare de la tot ce este decent”, a continuat el, adăugând că „America nu reprezintă nimic dacă nu susține ceea ce a reprezentat istoric”.

„Devine o idee goală, iar eu cred că ei o golesc de conținut cât de repede pot, pentru propriul folos”, a spus el într-o aparentă referință la noua administrație Trump.

Cameron făcut comentariile într-un interviu acordat înainte de întâlnirea tensionată de vineri seara dintre președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, însă aceasta nu e prima oară când apreciatul regizor critică vocal o administrație de la Casa Albă.

El solicitase cetățenia americană în 2004, dar și-a retras cererea după ce George W. Bush a câștigat un al doilea mandat de președinte. La momentul respectiv Cameron locuia în Statele Unite, dar după ce a filmat lungmetrajul Avatar în Noua Zeelandă și-a cumpărat o casă și o fermă acolo în 2012.

Ulterior, și-a împărțit timpul între reședința sa din Malibu, California, și Noua Zeelandă, anunțând însă în 2020 că dorește își vândă proprietatea din SUA și să stabilească definitiv în Noua Zeelandă. În august 2020 el a declarat de asemenea că plănuiește să își realizeze toate viitoarele sale filme în țara insulară.

În pofida acestor comentarii, el a filmat în continuare în Statele Unite o parte a următoarelor sale două filme, Avatar: The Way of Water din 2022 și Avatar: Fire and Ash, ce urmează să apară în cinematografe în data de 19 decembrie a acestui an.

James Cameron afirmă că și-a câștigat respectul în Noua Zeelandă

El spune însă în noul interviu că, deși vizitează frecvent SUA, nu este sigur dacă se mai simte în siguranță în țara în care a făcut carieră ca regizor.

„Cu siguranță simt că nu trebuie să citesc despre asta (n.r. administrația Trump) pe prima pagină în fiecare zi. Și este pur și simplu dezgustător”, a declarat James Cameron. „Este ceva plăcut la publicațiile neozeelandeze – măcar pun asta pe pagina trei. Pur și simplu nu mai vreau să văd fața acelui tip pe prima pagină a ziarelor. Acolo (în SUA) este de neevitat, e ca și cum ai privi un accident de mașină iar și iar și iar”, a continuat el.

În ceea ce privește iminența obținerii cetățeniei sale neozeelandeze, Cameron a spus că aceasta „înseamnă foarte mult” pentru el și „este ceva pentru care am muncit, ceva pentru care a trebuit să fac sacrificii”.

„Dacă îți dezrădăcinezi familia și te muți undeva, trebuie să investești, trebuie să faci parte din acel loc, trebuie să îți câștigi statutul”, a spus regizorul care a semnat 3 dintre primele 5 filme cu cele mai încasări din toate timpurile – Avatar, Avatar: The Way of Water și Titanic.

„Pur și simplu cred că trebuie să îți câștigi dreptul de a fi într-un loc… (În Noua Zeelandă) există un respect înnăscut și o cerință de respect. Toată lumea are un fel de statut egal în ceea ce privește condiția umană. Și îmi place asta, acesta a fost lucrul pe care am vrut să îl trăiască copiii mei”, a subliniat el.

Cameron este în prezent în etapa de post-producție pentru Fire and Ash, al treilea dintre cele 5 filme Avatar pe care vrea să le regizeze în total.