Noul film „Avatar” ce apare anul acesta promite ceva epocal / Serialul HBO care arată că viața bate filmul / „Civilization VII” are un debut turbulent

„Fire and Ash”, noul film „Avatar” al lui James Cameron ce urmează să apară anul acesta, promite lucruri mărețe, un serial bizar al HBO vine cu povești care arată că viața bate uneori imaginația scenariștilor de la Hollywood, în timpul ce din domeniul jocurilor video primele semne nu sunt tocmai încurajatoare pentru unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului: „Civilization 7”. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi și despre anunțarea unui univers cinematografic „Magic: The Gathering”, detalii noi despre următorul sezon al serialului „The Last of Us” și explicația Electronic Arts pentru eșecul jocului său „Dragon Age: The Veilguard”.

Noul film „Avatar” ce apare anul acesta promite ceva epocal

„Așa cum a spus celebrul Șef Brody când a văzut rechinul de aproape în Jaws: ‘O să ai nevoie de o barcă mai mare’. Și exact așa pare să se fi simțit și RDA după ce nava lor SeaDragon a fost spulberată de eroicul tulkun Payakan la finalul filmului Avatar: The Way of Water”, a scris vineri revista Empire, amintind totodată că al doilea film Avatar al lui James Cameron s-a încheiat cu o bătălie acvatică colosală, care a provocat pierderi majore de ambele părți și i-a forțat pe cei de la RDA să bată în retragere, cam cu coada între picioare.

Iar pe măsură ce ne apropiem de premiera Fire and Ash, al treilea dintre cele 5 filme Avatar planificate de Cameron, aflăm tot mai multe detalii legate de cum va continua povestea. Ben Procter, designerul de producție cu care regizorul canadian lucrează de ani de zile, a declarat acum într-un interviu pentru Empire că pe Pandora conflictul între Na’vi și RDA abia începe, cei din urmă plănuind contraatacul: „Vom vedea o bătălie aeriană și navală de proporții epice, pe măsură ce forțele Pandorei și RDA se confruntă într-un mediu cu adevărat interesant”.

Procter, care a lucrat cu Cameron și la primul film Avatar din 2009 și a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun design de producție grație muncii la The Way of Water, promite că bătălia din Fire and Ash va face ca lupta finală din anteriorul lungmetraj să pară „nimic mai mult decât o încăierare”. Parțial, acest lucru se datorează faptului că RDA este și mai bine înarmată de această dată, aducând o gigantică Navă-Fabrică care scoate fum („practic, o platformă petrolieră mobilă concepută pentru a captura și procesa tulkuni la scară industrială”).

„Din aceste vehicule iese o armată, iar toate acestea duc către un război”, mai a explicat Procter. „La finalul Avatar 3, ceea ce vom vedea va fi un conflict de o amploare pe care nu am mai întâlnit-o până acum”, a subliniat el. Comentariile sale sunt în aceeași notă cu unele făcute de însuși Cameron luna trecută, când acesta a declarat, printre altele, că „avem niște secvențe de acțiune cu adevărat ingenioase” pentru Fire and Ash, că „acest film îți va pune sângele în mișcare” și că al treilea titlu Avatar „va ridica miza povestirii” de până acum.

„Dacă nu iei decizii curajoase, pierzi timpul și banii tuturor. Acestea în sine nu garantează succesul, dar este absolut necesar. Trebuie să spargi șabloanele absolut de fiecare dată”, a mai spus acesta. Din păcate, vom vedea ce a ieșit abia pe 19 decembrie, când Avatar: Fire and Ash urmează să aibă premiera în cinematografe. Dar cu siguranță vom afla mai multe detalii în perioada următoare, iar în câteva luni probabil ne putem aștepta și la un prim trailer. Nu, nu te lua după cele disponibile pe YouTube, sunt toate fake și generate cu A.I.

James Cameron în unul dintre studiourile speciale construite pentru filmarea Avatar, FOTO: ABC / Backgrid UK / Profimedia Images

Vom avea parte de un film „Magic: The Gathering” și nu doar atât

Una dintre veștile săptămânii a venit de la The Hollywood Reporter, care a aflat că Hasbro Entertainment, divizia cinematografică a faimoasei companii de jucării, pregătește un univers inspirat de Magic: The Gathering. Mai mult, Hasbro colaborează cu Legendary Entertainment pentru a dezvolta un univers cinematografic comun, care se va aventura atât în zona filmelor, cât și a serialelor. Prima prioritate este însă adaptarea jocului într-un film pentru marele ecran. Scos la vânzare în 1993, Magic: The Gathering a fost primul joc de cărți de schimb din lume.

A devenit rapid un succes global și un pilon al culturii „nerd” în Statele Unite, motiv pentru care Hasbro l-a și cumpărat în 1999, la pachet cu creatorul său original, compania Wizards of the Coast. „Acesta este un parteneriat incitant și complementar, care unește unul dintre cele mai emblematice branduri din lume cu un partener puternic și de încredere”, a declarat joi Zev Foreman, directorul diviziei de film de la Hasbro Entertainment, referindu-se la colaborarea cu compania de producție Legendary. Și chiar nu e doar un om care încearcă să își vândă marfa.

Legendary a transformat mai multe francize cunoscute în universuri cinematografice care includ atât filme, cât și seriale, ca de exemplu Godzilla vs. Kong sau, ahem, Dune. Compania de producție are de asemenea în palmares filmele Enola Holmes de pe Netflix și lucrează la lungmetrajul Minecraft cu Jason Momoa, o coproducție Warner Bros. Fanii dedicați ai Magic: The Gathering s-ar putea să știe că Hasbro are deja în dezvoltare un serial comandat de Netflix, cu Terry Matalas, showrunner-ul seriei Star Trek: Picard și a 12 Monkeys de pe Syfy Channel.

Deocamdată nu e întru totul clar, dar se pare că noul acord între Hasbro și Legendary nu va afecta serialul Magic (unul de animație) aflat deja în lucru la Netflix – la fel cum înțelegerea din 2022 dintre holdingul suedez Embracer Group și Middle-earth Enterprises privind franciza Lord of The Rings n-a afectat serialul The Rings of Power de pe Amazon Prime. Cum e aproape mereu cazul cu anunțuri de genul, cele două părți nu au spus prea multe. Dar iată că, după ce în 2023 am avut parte de un film Dungeons & Dragons, vom avea și unul Magic: The Gathering.

Unele dintre cartonașele rare ale „Magic: The Gathering” s-au vândut cu zeci de mii de dolari, FOTO: Paul Quezada-Neiman / Alamy / Profimedia Images

Serialul „The Last of Us” va avea conținut „brutal” tăiat din joc

Și tot la capitolul promisiuni care urmează să vedem cum se materializează, Neil Druckmann, directorul studioului de jocuri video Naughty Dog și unul dintre cei doi coordonatori ai serialului The Last of Us bazat pe cele mai cunoscute titluri ale sale, a mai dat din casă săptămâna aceasta. Într-un interviu publicat luni de Entertainment Weekly, el a spus că unele secvențe „destul de brutale” care au fost tăiate în cele din urmă din jocul original The Last of Us Part 2, lansat în 2020, vor fi readuse în serial.

Printre ele se vor număra inclusiv unele dintre „Nivelurile Pierdute”, restaurate în remasterizarea pentru PlayStation 5 a The Last of Us Part 2. Acestea includ trei versiuni timpurii ale unor niveluri eliminate: Jackson Party, The Hunt și Seattle Sewers. Primele două sunt mult mai liniștite – în primul, Ellie participă la o petrecere, iar în al doilea urmărește un mistreț rănit – dar ultimul nivel oferă doze intense de groază, în timp ce ea este vânată de monștri prin tunelurile de sub Seattle. „Este destul de brutal, dar sunt foarte entuziasmat ca oamenii să-l vadă”, a spus Druckmann.

El a mai dezvăluit că un personaj „destul de important”, doar menționat în joc, își va face apariția în serial, „asemănător cu ceea ce am făcut cu Frank în sezonul 1”. Sezonul 2 va introduce destule personaje noi, cel mai cunoscut fiind cel al lui Abby, jucată de actrița Kaitlyn Dever. În plus, legendara Catherine O’Hara s-a alăturat distribuției într-un rol care nu a fost dezvăluit încă. Un alt lucru care deocamdată nu a fost dezvăluit e data exactă de lansare. Momentan știm că sezonul 2 al The Last of Us urmează să apară pe HBO cândva în aprilie.

Serialul HBO care arată că viața bate filmul

Câteodată afli de seriale noi de la prieteni, alteori din reclamele ce îți vin pe platformele social media, iar uneori îți atrag atenția direct pe platformele de streaming, care le împing în față. Eu am aflat săptămâna aceasta că HBO a produs un serial numit It’s Florida, Man după ce am citit pe IndieWire că echipa de producție a lansat un apel către public pentru a veni cu orice povești „nebunești” despre întâmplări din statul american Florida. Vestea m-a făcut să mă întreb dacă e un serial bazat pe mema aceea virală cu „Florida man…” și urmează o știre absolut bizară.

Și exact asta e. „Facem apel la toți locuitorii Floridei să își trimită poveștile. Căutăm orice și toate poveștile ADEVĂRATE de necrezut care au loc în Florida. Dacă povestea ta sună interesant, te vom contacta pentru a afla mai multe”, sună anunțul oficial pentru sezonul 2, pentru care HBO vrea să înceapă filmările în aprilie. Primul sezon, disponibil în streaming pe Max și tradus destul de neinspirat aș zice ca Oameni din Florida, a apărut înspre sfârșitul anului trecut și a trecut în mare parte pe sub radar. Poate fiindcă nu e vreo capodoperă sau un serial cu o poveste de înaltă calitate, cum și-a obișnuit televiziunea americană abonații.

În schimb, It’s Florida, Man e un serial de antologie în care cei care au trecut prin întâmplările bizare își spun povestea, care e reconstituită dramatic (și hilar) de actori destul de cunoscuți. E ceva între serial, documentar și reality show. Rezultatul e unul dintre cele mai bizare seriale peste care am dat vreodată în streaming. Descrierile publicate de Max pentru episoade sunt destul de edificatoare, chiar dacă nu dezvăluie totul: „Un iubitor al muzicii caută moduri de a face niște bani în plus online și ajunge să-l ajute pe un bărbat din Orlando să-și trăiască fantezia extremă”.

Acesta e primul episod, numit Degetele de la picioare. Al doilea, Aligatorul, ne spune cum „în Myakka City, căutarea unei împliniri se încheie cu o întâlnire cu cea mai puțin prietenoasă reptilă din Florida și o luptă pentru supraviețuire”. Sirene, al treilea episod, e despre „o sirenă profesionistă [care] se confruntă cu forțe întunecate atunci când o fostă colegă de la muncă – vrăjitoare practicantă – devine vecina ei”. Și așa mai departe, cred că e suficient să îți faci o idee. După cum ziceam, serialul nu e vreo capodoperă, e Florida Man și e chiar nebunesc.

Vorbind despre primul sezon înainte ca al doilea să fie confirmat oficial de HBO, unul dintre cei doi creatori ai serialului a povestit pentru IndieWire că „procesul de selecție a poveștilor a fost destul de lung, deoarece ne-am dorit oameni și povești care, la început, să te facă să gândești: ‘Persoana asta e nebună!’. Dar, până la final, poate te face să te întrebi: ‘Poate că eu sunt cel nebun. Poate că această persoană – această vrăjitoare, această sirenă sau acest bărbat căruia i-a fost smuls un braț – poate că ei nu sunt nebuni. Poate că ei sunt cei care au înțeles totul’”.

„Civilization VII” are un debut turbulent

Dacă tot am avut săptămâna aceasta mai multe știri de la zona de graniță dintre industria video games și cinematografie, hai să vedem și una propriu-zisă despre jocuri video. Nu de alta dar mult așteptatul Civilization VII al lui Sid Meyer e deja disponibil pentru cei care au plătit pentru pachetul ce oferă „Early Acces” și primele semne nu sunt tocmai încurajatoare. Din aproape 9.000 de recenzii pe Steam ratingul mediu e „mixed” (echilibrat), ceea ce în mod normal ar fi o catastrofă pentru un titlu dintr-o franciză de o asemenea anvergură.

După cum arată IGN, mulți au scos în evidență probleme cu interfața, lipsa diversității hărților și impresia că jocul a fost lansat fără o serie de funcționalități așteptate. Chiar dacă recenziile din partea presei de specialitate au fost bune și dezvoltatorul Firaxis a răspuns feedback-ului negativ cu promisiuni de a remedia toate lucrurile semnalate, batista n-a prea vrut să stea pe țambal . Edificator în acest sens e că la rampă a ieșit inclusiv Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two Interactive – holdingul din industria jocurilor video ce deține și studioul Firaxis.

„Credem că, pe măsură ce oamenii petrec mai mult timp cu jocul, percepția se îmbunătățește, pentru că, la fiecare lansare a unui nou Civ, echipa forțează un pic nota, iar publicul nostru tradițional Civ este inițial puțin reticent față de schimbări, dar apoi își dă seama: ‘wow, de fapt, acest joc este incredibil’, și se aruncă în el”. Menționarea de către Zelnick a faptului că fanii de cursă lungă ai seriei Civ sunt puțin reticenți față de al șaptelea titlu la lansare este foparte probabil o referire la unele dintre schimbările majore pe care Firaxis le-a făcut în joc.

O campanie completă în Civilization VII include trei epoci: Antichitate, Explorare și Modernitate. Odată ce o epocă se încheie, toți jucătorii (și orice adversari controlați de AI) trec simultan printr-o Tranziție de Epocă. În timpul acesteia, se întâmplă trei lucruri: jucătorul alege o nouă civilizație din noua epocă pentru a-și reprezenta imperiul, alege ce trăsături („Legacies”) dorește să păstreze în noua epocă, iar lumea jocului evoluează. Civ n-a avut niciodată un sistem de genul. Pentru restul lumii, noul Civilization va fi scos la vânzare pe 11 februarie.

Pe termen scurt, Firaxis și Take-Two au de muncit pentru a schimba percepția, în special pe Steam, din moment ce evaluarea de aici a devenit în ultimii ani crucială pentru succesul unui joc. Nu doar că reprezintă un indicator public al opiniilor jucătorilor, dar influențează și vizibilitatea jocului pe platformă. Cei care au cumpărat pachetul ce include acces timpuriu la Civ 7 și costă cu 30 de dolari mai mult decât jocul de bază sunt de regulă fanii dedicați. Rămâne de văzut de marți încolo dacă și ceilalți vor semnala la fel de multe nemulțumiri.

EA a găsit „vinovatul” pentru eșecul „Dragon Age: The Veilguard”

Și tot la capitolul știri din lumea jocurilor video, CEO-ul Electronic Arts, Andrew Wilson, a comentat în cele din urmă elefantul din încăpere: lovitura financiară încasată de companie din cauza îndelung așteptatului său joc Dragon Age: The Veilguard. Atât IGN, cel mai mare site din lume specializat în industria jocurilor video, cât și revista financiară Forbes, își exprimă scepticismul față de comentariile sale. Forbes scrie chiar că explicația e una „nebunească” și că „demonstrează că nu înțelege Dragon Age deloc”. Deci, despre ce este vorba?

„Pentru a atrage un public cât mai larg, dincolo de baza de fani dedicați, jocurile trebuie să se conecteze direct cu cerințele în continuă schimbare ale jucătorilor care caută din ce în ce mai mult funcții de lume partajată și o implicare mai profundă, pe lângă fire narative de înaltă calitate în această categorie atât de iubită” a RPG-urilor, a declarat Wilson în discursul său pregătit pentru videoconferința trimestrială cu investitorii. „Dragon Age a avut o lansare de calitate și a fost bine primit atât de critici, cât și de jucători”, a continuat acesta.

Potrivit șefului EA, The Veilguard a eșuat fiindcă nu a reușit să rezoneze cu un public „suficient de larg” într-o piață extrem de competitivă. Citind printre rânduri, Wilson sugerează că, dacă Dragon Age: The Veilguard ar fi inclus „funcții de lume partajată” și „un angajament mai profund”, orice ar mai însemna și asta, ar fi avut succes. Însă poziția sa e una greu de înțeles, având în vedere că EA a împins de la spate dezvoltatorul BioWare, unul dintre studiourile de jocuri din portofoliul său, să includă elemente de multiplayer, iar apoi să renunțe complet la ele.

Comentariile lui Wilson și ale altora din cei implicați i-au făcut deja pe unii fani să concluzioneze că EA a tras concluziile greșite din eșecul noului Dragon Age. O parte a fanilor arată înspre succesul uriaș al RPG-urilor exclusiv single-player lansate recent, precum fenomenalul Baldur’s Gate 3. EA a declarat că jocul a atras 1,5 milioane de jucători în ultimul său trimestru financiar, cu aproape 50% mai puțin decât estimările companiei. Vestea bună e că întreaga atenție a BioWare s-a îndreptat acum spre următorul său joc cu nume și buget mare: Mass Effect.

Andrew Wilson e CEO-ul Electronic Arts din septembrie 2013, deci m-aș gândi că a învățat totuși ceva pe parcurs, FOTO: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Dar hai să încheiem totuși săptămâna într-o notă pozitivă și cu un capitol pe care l-am cam lăsat de izbeliște în ultimul timp în rubrica Nerd Alert: trailere noi.

de la studioul Universal am avut parte de primul trailer pentru Rebirth, noul film Jurassic Park a cărui poveste se va desfășura la cinci ani după evenimentele din Jurassic World Dominion. Dinozaurii scăpați în întreaga lume au început să dispară (din nou) din cauza incapacității lor de a se adapta la climatul actual al Pământului și singurul loc unde pot supraviețui este o insulă izolată, aflată la ecuator, care găzduiește rezultatele primului laborator de cercetare Jurassic Park. Apare în cinematografele de la noi în data de 4 iulie;

de la studioul Marvel am avut parte în schimb de primul trailer pentru noul film The Fantastic Four: First Steps, în care Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach vor intra în pielea celor cei patru fantastici din benzile desenate omonime pentru a opri ce altceva decât un pericol galactic care amenință să distrugă omenirea așa cum o știm. În cazul de față trailerul e unul de tip „teaser”, deci nu dezvăluie foarte multe privind povestea, dar vom avea parte cu siguranță și de altele cât de curând. La noi va apărea în cinematografe pe 7 august, puțin mai târziu decât premiera internațională;

de la Warner Bros și A24 am avut parte în schimb de un prim trailer pentru Opus, despre o tânără scriitoare (jucată de Ayo Edebiri), care este invitată la reședința izolată a unei legende pop care a dispărut misterios cu 30 de ani în urmă. Cap de afiș pentru film e fără doar și poate John Malkovich, care joacă legenda pop în cauză. „Înconjurată de cultul de sicofanți ai starului și de jurnaliști intoxicați, scriitoarea ajunge în mijlocul planului său bolnav”, ne spune descrierea pentru film. Din păcate, mai avem de așteptat până să aflăm data de lansare în România, cea internațională fiind stabilită pentru 14 martie;

