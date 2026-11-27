Partidul Liberal Democrat aflat la guvernare în Japonia a decis vineri să propună acordarea de beneficii și servicii în valoare de aproximativ 10 milioane de yeni (63.000 de dolari) familiilor care au un al treilea copil sau mai mulți, în cadrul eforturilor de a combate declinul natalității în țara asiatică, relatează agenția Kyodo, citată de Agerpres.

Grupul de lucru al partidului pentru strategia demografică solicită, de asemenea, înființarea unei noi agenții guvernamentale care să se ocupe de problema scăderii populației.

Propunerile vor fi înaintate în curând șefei guvernului Sanae Takaichi, înainte de adoptarea, preconizată pentru sfârșitul anului, a unei strategii demografice cuprinzătoare de către guvern.

Grupul de lucru a subliniat că responsabilitatea financiară pentru creșterea copiilor ar trebui distribuită mai larg la nivelul întregii societăți.

Între altele, se preconizează extinderea serviciilor gratuite de îngrijire a copiilor – disponibile în prezent, în principiu, pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani – și către copiii mai mici, precum și asigurarea unei finanțări la nivel național, astfel încât costurile pentru asistența medicală, îngrijirea copiilor și mesele școlare să nu varieze în funcție de regiune.

Grupul de lucru a recomandat de asemenea revizuirea politicilor de ocupare a forței de muncă pentru persoanele în vârstă, inclusiv prin creșterea vârstei de pensionare, având în vedere că este de așteptat ca scăderea populației Japoniei să continue să diminueze disponibilitatea forței de muncă și să pună presiune pe sistemul de securitate socială.

Victorie rară a Japoniei în lupta cu scăderea natalității

În prima jumătate a acestui an numărul copiilor născuți în Japonia a crescut cu 0,4% în ritm anual, ajungând la 320.458 de nou-născuți. A fost prima creștere înregistrată pentru perioada ianuarie-iunie din ultimii 11 ani, potrivit datelor guvernamentale publicate în august.

Cifrele, prezentate de agenția de presă Kyodo News, au oferit o speranță rară privind ameliorarea declinului demografic prelungit al Japoniei, deși numărul nașterilor se menține la un nivel istoric scăzut.

Japonia, una dintre țările cu cea mai rapidă îmbătrânire a populației din lume, se confruntă de mult timp cu dificultăți în inversarea tendinței de scădere a natalității, în ciuda eforturilor guvernamentale de a încuraja căsătoriile și creșterea numărului de copii prin stimulente financiare și extinderea sprijinului pentru îngrijirea copiilor.

Datele din august ale Ministerului Sănătății, care includ și nașterile înregistrate în rândul cetățenilor străini, indică un număr de 342.068 de nou-născuți în aceeași perioadă, în creștere cu 0,8% față de anul precedent.

Aproape 30% din japonezi au peste 65 de ani

Cu toate acestea, numărul deceselor a ajuns la 778.982 în primele șase luni ale anului, depășind numărul nașterilor cu 436.914 și evidențiind declinul demografic continuu al țării.

Japonia a înregistrat anul trecut 671.236 de nașteri în rândul rezidenților japonezi, cel mai scăzut număr anual de la începutul înregistrărilor comparabile, în 1899.

Rata totală a fertilității, care reprezintă numărul mediu de copii pe care se estimează că o femeie îi va avea pe parcursul vieții, a coborât la un nivel minim record de 1,14 în 2025, față de 1,15 în 2024.

Între timp, cifrele definitive ale ultimului recensământ au arătat că populația Japoniei, incluzând și rezidenții străini, a scăzut cu 2,5%, ajungând la 122,97 milioane de locuitori în 2025. Este al treilea recensământ consecutiv care consemnează o scădere a populației.

Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste au reprezentat un procent record de 29,4% din populație, evidențiind presiunea tot mai mare asupra forței de muncă, a sistemului de pensii și a serviciilor de sănătate.