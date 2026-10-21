Javier Milei îl numește „dictator” pe premierul Spaniei chiar la el acasă și cere să fie dat afară „în șuturi”

Președintele argentinian Javieri Milei l-a criticat pe premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, acuzându-l chiar în capitala Spaniei că este un „dictator”, transmit AFP și Agerpres.

Aflat în vizită la Madrid, Milei și-a declarat deschis susținerea pentru opoziția de dreapta și chiar de extremă dreapta în perspectiva alegerilor parlamentare din Spania. Această țară „a știut să primească sute de mii de argentinieni care fugeau de mizerie și de lipsa unui viitor, roade ale sinistrului socialism din secolul XXI (…) pe care le suferiți și voi cu dictatorul nefrecventabil Pedro Sanchez”, a spus Milei în discursul ținut marți la un forum economic.

Liderul ultraliberal de la Buenos Aires l-a mai făcut pe șeful executivului spaniol „hoț” și „corupt”. Milei i-a îndemnat pe spanioli „să îi dea afară pe socialiști în șuturi” la alegerile anticipate pe care Sanchez le-a convocat pentru data de 29 noiembrie.

Milei a atacat toate partidele de stânga din Europa, acuzându-le că sunt „primele responsabile” de stagnarea economică a continentului.

Milei l-a acuzat pe Sanchez că încurajează o „invazie” a migranților

În privința imigrației, președintele argentinian a susținut că guvernul de la Madrid încurajează din considerente electorale o „invazie” a migranților și a dat ca exemplu enclava Ceuta.

„Stagnarea economică în combinație cu iresponsabilitatea migratorie trasează o cale a decadenței foarte dificil de inversat în viitor”, a avertizat Milei.

Pe agenda vizitei în Spania a șefului de stat sudamerican sunt prevăzute întâlniri cu lideri ai partidului de extremă dreapta Vox și a șefei dreptei din regiunea Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Milei a declarat că este prieten cu ambii și crede că au „idei sănătoase și pozitive pentru scoaterea Spaniei din decadență”.

AFP amintește că Nu este prima dată când politicianul argentinian în vârstă de 55 de ani se afișează alături de extrema dreaptă spaniolă.

Înaintea discursului lui Milei, Sanchez a publicat pe rețeaua „X” o înregistrare video în care se declară mândru că este „zurdo”, termen spaniol pentru militanții de stânga, folosit de multe ori în sens peiorativ de președintele Argentinei.