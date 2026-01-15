„JD Vance ne urăște”. Marea temere a europenilor legată de Groenlanda și de relațiile cu SUA în general

Oficialii europeni nu sunt optimiști cu privire la un compromis cu administrația Trump pe tema Groenlandei și se tem și mai mult de implicarea lui JD Vance, pe care îl consideră mai ideologic în ostilitatea sa față de Europa, scrie Politico.

Apariția vicepreședintelui JD Vance într-un rol de negociator pe tema Groenlandei, alături de secretarul de stat Marco Rubio, la discuțiile cu miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei, nu a fost văzută cu ochi buni de unii oficiali europeni.

„Vance ne urăște”, a declarat pentru Politico un diplomat european, care a vorbit sub anonimat, pentru a exprima ceea ce pare a fi o opinie răspândită în UE.

Miza trece dincolo de soarta insulei arctice. Retorica războinică a Casei Albe i-a consternat pe aliații europeni și i-a determinat pe oficialii danezi să avertizeze că orice mișcare de anexare a Groenlandei va duce la sfârșitul NATO.

Discuțiile de miercuri de la Washington nu au fost dezastruoase. Americanii au fost direcți, dar nu a existat nicio declarație de război, iar oficialii au convenit să continue negocierile.

Un grup de lucru la nivel înalt va analiza dacă se poate ajunge la un compromis între danezi, groenlandezi și Trump.

Dar Copenhaga a transmis deja „linia roșie” a Danemarcei, iar aceasta intră în conflict cu ceea ce președintele SUA a spus explicit că își dorește.

Amintiri neplăcute

Implicarea lui Vance nu este o veste bună pentru europeni, care nu au uitat atacurile vicepreședintelui la adresa lui Volodimir Zelenski în confruntarea din februarie 2025 din Biroul Oval.

Înainte de asta, vicepreședintele i-a șocat pe europeni cu un discurs dur în care i-a acuzat că refuză să colaboreze cu extrema dreaptă, în vreme ce s-a plâns că SUA trebuie să susțină securitatea europeană.

În schimb, Rubio este adesea descris ca „un tip solid” de oficialii europeni și este în general considerat ca fiind mai aliniat cu prioritățile curentului principal european, în special în ceea ce privește securitatea și războiul din Ucraina.

Vance nu a făcut publice detalii despre discuțiile de miercuri privind Groenlanda.

În răspunsul la o solicitare de comentarii, adjunctul secretarului de presă al lui Vance a făcut referire la declarațiile anterioare ale vicepreședintelui, care a spus că „iubește Europa” și poporul european, dar a afirmat și că liderii europeni „au adormit la volan” și că administrația Trump este frustrată de faptul că aceștia nu au reușit să abordeze probleme precum migrația și investițiile în apărare.

Mai ideologic în ostilitatea sa față de Europa

Un oficial al UE, care a vorbit după întâlnire, a sugerat că, de fapt, este un lucru bun că Vance este implicat, deoarece el „ia deciziile” și are influență asupra lui Trump.

În altă parte, însă, scepticismul rămâne profund – și se transformă în alarmă, în perspectiva că, la sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Vance ar putea fi cel care va prelua conducerea la Casa Albă.

În timp ce Trump poate fi distras, spun unii oficiali UE, Vance pare să fie mai ideologic în ostilitatea sa față de Europa, scrie Politico.

Acest lucru ar reprezenta un risc nu numai pentru Groenlanda, ci și pentru NATO și Ucraina.

Unii diplomați UE consideră ambițiile teritoriale ale lui Trump drept parte a unui model care include atacurile lui Vance și noua strategie de securitate națională a Casei Albe, că își propune să redirecționeze democrația europeană către scopurile mișcării MAGA a lui Trump.

În ceea ce privește disputa privind Groenlanda, mulți dintre cei din Bruxelles și din capitalele europene sunt pesimiști.

Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de externe, a spus clar că este posibil ca un acord să nu fie obținut.

Iar alți oficiali sunt de acord cu această analiză. „Trump nu vrea să investească în ceva ce nu îi aparține”, a declarat un diplomat al UE.

Statele Unite au acces la Groenlanda pentru desfășurări militare în temeiul acordurilor existente și ar putea investi cu ușurință în dezvoltarea economică viitoare, potrivit danezilor și aliaților lor.

„Nu este clar ce ar mai fi de negociat, deoarece americanii pot deja avea tot ce doresc”, a declarat un alt diplomat. „Singurul lucru pe care Danemarca nu îl poate oferi este să spună că Groenlanda poate deveni americană”, a spus acesta.