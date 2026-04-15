JD Vance se declară mândru de oprirea asistenței SUA pentru Ucraina: „Le-am spus europenilor”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că întreruperea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina este una dintre realizările de care este cel mai mândru în ceea ce privește administrația Trump din care face parte, relatează The Independent.

Vorbind marți la un miting organizat în Georgia de organizația Turning Point fondată de Charlie Kirk, Vance și-a reiterat sprijinul pentru decizia Casei Albe de a opri aproape toate livrări noi de arme către Kiev, lăsând Europa să plătească în schimb pentru ajutorul vital Kievului.

„Încă cred asta, evident, și este unul dintre lucrurile de care sunt cel mai mândru că le-am făcut în această administrație: le-am spus europenilor că, dacă vor să cumpere arme, pot, dar Statele Unite nu mai cumpără arme și nu le mai trimit Ucrainei”, a spus el.

Făcând referire la un schimb tensionat pe care l-a avut cu un ucraineano-american pe tema inițiativei sale de a retrage finanțarea pentru Ucraina, Vance a adăugat:

„A fi american înseamnă să pui pe primul loc americanii, iar aceasta este perspectiva pe care ar trebui să o adoptăm în politica sa privind imigrația”.

Țările europene au cumpărat marea majoritate a armelor americane destinate Ucrainei de când Donald Trump și-a preluat noul mandat de președinte în ianuarie 2025.

Trump ar fi amenințat aliații europeni că nu va livra Ucrainei nici armele pe care le-au plătit ei

Potrivit Financial Times, care a citat persoane informate cu privire la discuții, Trump a amenințat la începutul acestei luni că va opri livrările de armament cumpărat de aliații europeni pentru Ucraina.

Amenințarea ar fi făcut parte din eforturile sale de a pune presiuni pe aliații NATO din Europa pentru a se alătura unei coaliții menite să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Publicația britanică The Independent amintește totodată că Londra a anunțat un nou pachet major de sprijin pentru Ucraina, în valoare de milioane de lire sterline, în timp ce miniștri din guvernul premierului Sir Keir Starmer participă la o serie de reuniuni internaționale la nivel înalt.

Ajutorul vine în contextul în care Kievul continuă să se apere împotriva invaziei în curs a Rusiei.

Ministra britanică a finanțelor Rachel Reeves a confirmat o plată de 752 de milioane de lire sterline către Ucraina, înaintea unei întâlniri cu prim-ministra ucraineană Iulia Svîrîdenko, numită în funcție de președintele Zelenski în vara anului trecut.

Plata, parte a unui împrumut mai amplu în valoare de 3,36 miliarde de lire sterline, este destinată achiziționării de echipamente militare esențiale, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune, sisteme avansate de apărare antiaeriană și drone.