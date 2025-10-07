Jeff Bezos prezice că milioane de oameni vor locui în spațiu în doar câteva decenii, și nu pentru a munci

Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, consideră că spațiul nu va fi o frontieră doar pentru cei foarte înstăriți și afirmă că milioane de locuitori ai Pământului îi vor părăsi orbita pentru a locui altundeva în doar câteva decenii, relatează Financial Times.

Într-o rară apariție publică după ce a renunțat la funcția de CEO al Amazon în 2021, Bezos a fost intervievat pe scenă de John Elkann, miliardarul moștenitor al dinastiei italiene Agnelli și președinte al producătorilor auto Stellantis și Ferrari, în timpul unei discuții cu public ce a fost organizată în cadrul Săptămânii Tehnologiei Italiene.

Conversația, care a abordat o gamă largă de subiecte, a inclus și o predicție a lui Bezos – fondatorul Amazon și al companiei aerospațiale Blue Origin – potrivit căreia milioane de oameni vor trăi în spațiu „în următoarele câteva decenii”.

„Vor locui acolo în principal pentru că își vor dori acest lucru”, a subliniat el. Bezos a spus că acest lucru se va datora faptului că roboții vor fi mai capabili și mai rentabili decât munca umană în spațiu și, prin urmare, cei care vor dori să locuiască dincolo de Pământ nu vor fi constrânși să facă asta din considerații financiare.

Bezos a mai prezis că în spațiu vor fi construite centre de date uriașe pentru inteligență artificială, alimentate de energia solară.

„Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi entuziasmat de viitor”, a declarat Bezos. „Suntem privilegiați să trăim într-o perioadă în care au loc simultan mai multe epoci de aur”, a mai spus Jeff Bezos, cu o avere estimată de Bloomberg la 243 de miliarde de dolari.

Bezos spune că inteligența artificială va transforma „fiecare industrie”

Întrebat de Elkann despre paralelele dintre așa-zisa bulă „dot-com” de pe bursă, de la sfârșitul anilor 1990, și actualul entuziasm legat de inteligența artificială, Bezos a amintit de neliniștea angajaților și de disperarea investitorilor atunci când prețul acțiunilor Amazon a scăzut de la 113 dolari la 6 dolari într-un „interval de timp foarte scurt” în anul 2000.

El a susținut că prețul acțiunilor Amazon s-a „deconectat de la fundamentele” afacerii sale, care a rămas solidă în acea perioadă.

„Când oamenii devin foarte entuziasmați, așa cum se întâmplă astăzi în privința inteligenței artificiale, orice experiment primește finanțare, orice companie primește finanțare”, a spus el.

„Investitorii au dificultăți, în mijlocul acestei efervescențe, să facă diferența între ideile bune și cele proaste. Probabil că și astăzi se întâmplă același lucru. Dar asta nu înseamnă că ceea ce se petrece nu este real. Inteligența artificială este reală, ea va transforma fiecare industrie”, a explicat miliardarul în vârstă de 61 de ani.

„Nu știm exact cât va dura, dar este ceva foarte real”, a subliniat Jeff Bezos.