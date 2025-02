Jeff Bezos, schimbare majoră la Washington Post: Opiniile vor susține „libertățile personale și piețele libere”. „Pozițiile opuse vor fi publicate de alții” / Editorul paginii de opinii a demisionat

Anunțul a fost făcut de Bezos, proprietar al prestigiosului cotidian american și CEO al Amazon, într-un mesaj postat miercuri pe platforma X, scriu New York Times, Axios și The Guardian.

Proprietarul cotidianul Washington Post Jeff Bezos a trimis miercuri dimineață un e-mail angajaților în care le-a anunțat o modificare majoră pe care o aplică secțiunii de opinii a ziarului.

„Vă scriu pentru a vă anunța o schimbare ce va avea loc în paginile noastre de opinii. Vom scrie în fiecare zi în sprijinul și apărarea a doi piloni: libertățile personale și piețele libere”, a spus Bezos.

„Vom acoperi și alte subiecte, desigur, dar punctele de vedere care se opun acestor piloni vor fi lăsate să fie publicate de alții”, a adăugat omul de afaceri.

I shared this note with the Washington Post team this morning:



I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.



We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…