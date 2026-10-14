Jeff Bezos spune că înțelege de ce socialismul câștigă teren, dar politicienii care dau vina pe „proprietarii lacomi” văd complet greșit problema locuințelor

Scumpirile record la locuințele din SUA schimbă radical mentalitatea economică a tinerilor, iar fondatorul Amazon atrage atenția că intervențiile statului agravează situația.

Americanii devin din ce în ce mai receptivi la socialism, chiar dacă percepția lor asupra marilor corporații se înrăutățește, arată sondajele recente. Iar criza locuințelor este principalul motor al acestei schimbări, potrivit unui studiu de la Harvard citat de revista Fortune.

Deși capitalismul continuă să fie cel mai popular sistem economic în SUA (55%), simpatia pentru socialism a atins un record istoric (43%), fiind cel mai mare procent înregistrat din 2010 încoace, arată un sondaj Gallup publicat în septembrie 2026.

În paralel, încrederea oamenilor în marile companii s-a prăbușit și a scăzut de la aproape jumătate dintre americani (49%) în 2010, la doar puțin peste o treime (35%) în prezent.

Un alt sondaj Gallup arată că 26% dintre americani au menționat o plasă de siguranță socială mai puternică și bunuri de bază mai accesibile, inclusiv locuințe, asistență medicală și educație, ca beneficii ale socialismului. Doar 45% au spus fie că nu există nimic bun în socialism, fie că nu au putut menționa nimic.

Sondajul a mai arătat că prăpăstia dintre generații este uriașă. În timp ce 65% dintre americanii de peste 55 de ani susțin în continuare capitalismul, majoritatea tinerilor au trecut de cealaltă parte: 57% dintre cei cu vârste între 18 și 34 de ani au o părere pozitivă despre socialism.

Reacția lui Jeff Bezos: „Este economie de bază”

Jeff Bezos, al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată în prezent la aproximativ 370-380 de miliarde de dolari, a afirmat că înțelege de ce socialismul câștigă teren în America.

El a recunoscut că țara se confruntă cu o criză reală a costurilor, mai ales în ceea ce privește locuințele, însă fondatorul Amazon și Blue Origin susține că unii politicieni dau vina pe cine nu trebuie atunci când atacă „proprietarii lacomi”.

Într-un interviu acordat emisiunii „Special Report” de la Fox News, miliardarul a explicat că intervenția guvernului a avut adesea efecte contraproductive în sectorul imobiliar. În loc să abordeze problema fundamentală a cererii și ofertei, autoritățile au aplicat măsuri greșite.

„Este economie de bază”, a spus Bezos. El a adăugat că majorarea impozitelor pentru miliardari nu va rezolva problema accesibilității locuințelor. În același interviu, el a mai estimat că inteligența artificială ar putea reduce săptămâna de lucru la trei zile.

Despre riscurile blocajului imobiliar din SUA a vorbit în iulie și JD Vance, care a avertizat că tinerii care nu își mai permit o locuință vor fi atrași, în cele din urmă, de socialism.

Avertismentul lui Peter Thiel

O poziție similară a avut și miliardarul american Peter Thiel. Încă din 2020, el a atras atenția asupra unei relații clare de cauză și efect: refuzul generațiilor mature de a vedea problemele economice ale tinerilor îi împinge pe aceștia spre extremism.

„Când 70% dintre mileniali spun că sunt pro-socialiști trebuie să facem mai mult decât să-i respingem pur și simplu spunând că sunt proști, că au pretenții exagerate sau că au fost spălați pe creier; ar trebui să încercăm să înțelegem de ce”, a avertizat Thiel încă din 2020 într-o scrisoare către Mark Zuckerberg și alți investitori din Silicon Valley.

Într-un interviu acordat în 2025 pentru The Free Press, el a revenit asupra subiectului cu un avertisment: „Dacă proletarizezi tinerii, nu ar trebui să te surprindă dacă aceștia vor deveni în cele din urmă comuniști”

Investitor în compania Palantir, Thiel a recunoscut rezerva celor tineri față de succes în capitalismul contemporan. El a explicat faptul că tinerii nu sunt neapărat pro-socialiști, ci mai degrabă mai puțin pro-capitaliști, deoarece simt că actualul sistem nu funcționează pentru ei.

Thiel consideră că o eventuală „revoluție socialistă” este totuși blocată de declinul demografic, adică de numărul mic al tinerilor în raport cu masa totală a populației. „Trăim într-o gerontocrație”, spune el, criticând faptul că generația părinților nu este deloc curioasă să afle cum de lumea nu funcționează pentru copiii lor.

Cât a ajuns să coste o casă în SUA

Datele Centrului Comun pentru Studii în Domeniul Locuințelor al Universității Harvard și citate de Fortune arată de ce s-a ajuns la acest blocaj. La sfârșitul anului 2025, o gospodărie avea nevoie de un venit de 120.800 de dolari pe an pentru a-și permite ratele la o locuință cu preț mediu în SUA. În urmă cu cinci ani, acest prag era de doar 68.700 de dolari.

În prezent, doar 32% dintre familiile americane mai îndeplinesc această condiție de venit. În rândul celor care stau cu chirie, procentul scade la numai 16%.

Această explozie a costurilor din perioada 2021-2024 a exclus complet de pe piață aproximativ 8 milioane de gospodării de chiriași care, anterior, aveau bani suficienți pentru o casă la preț mediu.

Majoritatea celor afectați au între 25 și 44 de ani, adică exact vârsta optimă pentru a cumpăra o locuință. Din această cauză, cei care au cumpărat o casă pentru prima dată au reprezentat doar 21% din totalul tranzacțiilor, un minim istoric.

Un blocaj similar se înregistrează și în România anului 2026, unde salariul mediu net este de 5.600 – 5.700 de lei pe lună, în timp ce un apartament cu două camere în București sau Cluj-Napoca se apropie de pragul de 115.000 – 120.000 de euro, conform datelor Imobiliare.ro.

Soluția lui Jeff Bezos

Bezos a criticat „programele guvernamentale care subvenționează cererea și limitează oferta”. El a dat ca exemplu orașul Austin, din Texas, unde, potrivit lui, politicile au facilitat construirea de locuințe, iar prețurile acestora au scăzut. „Unii politicieni gestionează corect această problemă”, a afirmat el.

Datele oficiale susțin parțial acest argument. În Austin, după ce au fost construite 120.000 de locuințe noi, chiria medie lunară a scăzut de la 1.546 de dolari în decembrie 2021 la 1.296 de dolari în ianuarie 2026.

De asemenea, prețul mediu de listare al caselor din zona metropolitană a înregistrat o scădere anuală de aproape 10%, ajungând în septembrie la aproximativ 446.000 de dolari, conform Realtor.com.

Însă Austin nu este singurul loc în care prețurile sunt în scădere. În toată America prețul mediu de listare a scăzut cu 1,4% în septembrie, marcând a 11-a lună consecutivă de ieftiniri anuale. Această încetinire generală a pieței imobiliare face dificilă atribuirea scăderilor exclusiv noilor construcții din Texas.

Specialiștii avertizează că problemele rămân mari pentru locuitorii cu venituri mici. Dacă ritmul construcțiilor de noi apartamente se va reduce, există riscul ca prețul chiriilor să înceapă din nou să crească.