Jesús Carmona și Manu Masaedo au electrizat publicul la Romanian Creative Week. Începe săptămâna dominată de Fashion și New Media, la Iași

După un prim val de evenimente intense, de la concertele NeMO și competiții de street dance, la spectacole care au emoționat profund publicul, Romanian Creative Week , eveniment cultural strategic desemnat de Ministerul Culturii și cel mai amplu festival dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, deschide a doua săptămână. Publicul ieșean va descoperi instalații new media, expoziții imersive și show-uri de modă spectaculoase, desfășurate în unele dintre cele mai surprinzătoare locații din Iași.

De la live sessions intime la show-uri spontane, festivalul de muzică din cadrul RCW conectează publicul cu noile voci ale muzicii și oferă o experiență autentică, plină de ritm și inspirație.

În decorul aparte al Băii Turcești, NeMO Silent Concert , susținut de glo, PromoTop, Crossworlder, a adus în prim-plan vocile viitorului într-o experiență intimă și profundă, unde publicul a descoperit tineri artiști cu potențial de staruri, printr-un concert silențios, dar cu impact sonor și emoțional maxim.

„Baia Turcească și concertele pe care le-am organizat au devenit, zilele acestea, o platformă de exprimare liberă a tinerilor artiști, atât din România, cât și din Republica Moldova. Am fost plăcut surprins să văd persoane de toate vârstele, de la copii la vârstnici, care s-au bucurat de muzica din căști și de întreaga atmosferă… intimă, specială și frumoasă. Aceste evenimente vor continua și pe parcursul anului, nu doar în perioada oficială a Romanian Creative Week, și pot spune că ediția din acest an a fost un succes”, a transmis Cătălin Alionte, directorul RCW și curatorul festivalului de muzică , eveniment susținut de Pepsi, glo, Banca Transilvania.

Până pe 21 mai, Strada Alexandru Lăpușneanu este scena unor intervenții muzicale neconvenționale: DJ seturi ad-hoc, susținute de la balcon, care activează spațiul urban și invită trecătorii la dans, toate sub egida NeMO In The City – pop-up.

„Este prima dată când vin la Iași, în cadrul Romanian Creative Week, și sunt foarte entuziasmat să întâlnesc publicul ieșean. Abia aștept să ne bucurăm împreună de ritmurile muzicii și să creăm o atmosferă de neuitat. Voi încerca să ofer o experiență în care fiecare să se poată conecta cu arta și cu partea creativă, iar eu voi dărui un spectacol încărcat de emoție”, a declarat Alejandro Fernandez Holt, artist invitat în cadrul festivalului de muzică al RCW.

În perioada 19–21 mai, RCW găzduiește și NeMO Music Camp & Round Table , o inițiativă dedicată creatorilor de muzică, artiștilor emergenți și profesioniștilor din industrie, care propune sesiuni de lucru colectiv și compoziție, precum și o serie de discuții aplicate despre provocările actuale din industrie, drepturile artiștilor și modelele sustenabile de carieră.

De asemenea, până pe 25 mai, prinde viață și HeartBeat Pavilion , un spațiu care pulsează în ritmul creativității, conexiunii și iubirii. Inspirat de tema (real) LOVE a Romanian Creative Week, pavilionul capătă forma unei inimi, simbolizând atât ritmul muzicii, cât și emoțiile împărtășite care ne apropie unii de alții. După eveniment, pavilionul acesta va fi donat, pentru a continua să reprezinte un loc de întâlnire și inspirație.

Pe ritmurile muzicii a debutat și festivalul de dans HazarDance , susținut de glo, Printco și Promotop, cu multă energie și entuziasm, prin competiția HazarBattle . Concursul de street dance a reunit dansatori din întreaga țară și din Republica Moldova.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului de dans a fost spectacolul „ Dansul Bestiilor ”, susținut de legendarul Jesús Carmona, considerat unul dintre cei mai importanți dansatori de flamenco ai lumii, alături de muzicianul multidisciplinar Manu Masaedo. Spectacolul, împărțit în trei scene, a construit o confruntare simbolică cu Bestia, pe care cei doi artiști au provocat-o să danseze, iar atmosfera avangardistă, muzica viscerală și dansul cu o intensitate magnetică au ridicat sala în picioare. Publicul a fost martorul unei experiențe artistice emoționante, în care flamenco-ul s-a transformat într-o formă de catharsis pur, fără a-și pierde autenticitatea profundă.

HazarDance continuă cu spectacolele HazarDance Showcase , Astradal , Zborul și Fabula Rasa .

Secțiunea New Media explorează intersecția dintre artă și tehnologie

New Media District 2025 , secțiune susținută de Audi, Raiffeisen Bank și Vodafone, investighează relația dintre afect și tehnologie, sub curatoriatul lui Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video mapping. Artiști consacrați și studenți prezintă instalații, proiecții și intervenții vizuale care explorează iubirea, frica, absența și suprasaturarea informațională.

Cei 25 de artiști invitați explorează prin proiectele propuse o formă a memoriei afectivității, cum ne definește emoția în relație cu raționamentul și ce realități generează acestea. Mai mult, instalații precum „ Collective Heart ”, „ Te simt și totul e nou ”, „ Comunitate / Neo Art Connect ” sau „ A Thousand Ways to Love ” transpun vizual tema (real) LOVE, într-un Iași cartografiat prin emoție, ritm și percepție digitală.

Totodată, New Media District susține în fiecare an mișcarea artistică new media din Iași, și anume atelierele de creație New Media Jam, fondate și susținute de artiștii Dromp și Graffo.

Ediția aniversară aduce premiere, artiști consacrați și tineri designeri la RFW

Romanian Fashion Week (RFW), cel mai longeviv eveniment internațional de modă din România, revine la Iași în perioada 23–25 mai, cu o ediție aniversară spectaculoasă. Grădinile Palas sau locații surpriză din oraș vor găzdui zeci de prezentări de colecții semnate de unii dintre cei mai apreciați designeri români. Printre aceștia se numără Axente, Bol Fashion of Nature by Oana Lupaș, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Cristina Lazăr, Lenca, Lunar Laboratories, Raluc, Scapadona, Irina Schrotter și Andrea Tincu. Susținătorii acestei ediții a Romanian Fashion Week sunt Pepsi, glo, Iulius, Banca Transilvania, Lancome, Philips, Stella Artois, Zano pizza, Mionetto, Printco, Promotop.

Ediția din acest an celebrează și activitatea RFW, consolidându-și misiunea de a susține și promova noile generații de creatori. În acest sens, organizatorii aduc în prim-plan două platforme speciale: RFW New Wave , dedicată tinerilor designeri, și RFW Academia , adresată studenților, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul celor șase universități invitate.

Curatorii RFW 2025 sunt Ovidiu Buta, pentru secțiunea Romanian Designers , și Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu pentru RFW New Wave și RFW Academia. Machiajul show-urilor va fi realizat de echipa Lancôme, sub coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul va purta semnătura Philips, prin echipa condusă de Ambasadorul Sorin Stratulat.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

