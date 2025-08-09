Jim Lovell, astronautul care a ghidat eroic o misiune eșuată și a inspirat filmul Apollo 13, a murit cu un singur regret

Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii eșuate din 1970 pe Lună, care aproape s-a încheiat cu un dezastru, dar a devenit o poveste despre supraviețuire și inspirație pentru filmul de succes „Apollo 13”, a murit la vârsta de 97 de ani, a anunțat vineri NASA, potrivit Reuters.

Superstarul de la Hollywood Tom Hanks l-a interpretat pe Lovell în filmul aclamat al regizorului Ron Howard din 1995. Filmul relata misiunea Apollo 13 a NASA, care era planificată ca a treia aselenizare a omenirii, dar care a eșuat în mod tragic când o explozie la bordul navei, în drum spre Lună, a pus în pericol viața celor trei astronauți.

Lovell și colegii săi Jack Swigert și Fred Haise au îndurat condiții de frig extrem, înghesuială, deshidratare și foame timp de trei zile și jumătate, în timp ce, împreună cu Centrul de Control al Misiunii din Houston, au conceput soluții ingenioase pentru a readuce nava spațială avariată în siguranță pe Pământ.

„Un «eșec de succes» descrie exact ce a fost Apollo 13 – pentru că a fost un eșec în misiunea inițială – nimic nu a fost cu adevărat realizat”, a declarat Lovell pentru Reuters în 2010, într-un interviu cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zborului.

Rezultatul a fost „un mare succes al capacității oamenilor de a transforma o catastrofă aproape sigură într-o recuperare reușită”.

Jim Lovell. Sursă foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Când a avut loc misiunea Apollo 13

Misiunea Apollo 13 a avut loc la nouă luni după ce Neil Armstrong a devenit primul om care a pășit pe Lună, când a făcut „un pas uriaș pentru omenire” în timpul misiunii Apollo 11, pe 20 iulie 1969.

Au existat momente dramatice chiar înainte de lansarea Apollo 13, pe 11 aprilie 1970. Cu câteva zile înainte, pilotul modulului lunar de rezervă a expus din greșeală echipajul la rujeola germană, dar Lovell și Haise erau imuni la această boală. Ken Mattingly, pilotul modulului de comandă, nu era imun la rujeolă și a fost înlocuit în ultimul moment de astronautul începător Swigert.

Misiunea a decurs în general fără probleme în primele două zile. Dar, la scurt timp după ce echipajul a terminat o transmisiune TV în care arăta cum trăiau în spațiu, un cablu expus într-un rezervor de oxigen al modulului de comandă a provocat o explozie care a avariat grav nava spațială la 320.000 km de Pământ. Accidentul nu numai că le-a ruinat șansele de a ateriza pe Lună, dar le-a pus în pericol și viețile.

Președintele Richard Nixon și echipajul Apollo 13 salută steagul SUA. Astronauții John Swigert, Jim Lovell și Fred W. Haise au primit Medalia Prezidențială a Libertății în cadrul ceremoniei care a avut loc după misiune, la Baza Aeriană Hickam din Hawaii. Sursă foto: – / Everett / Profimedia

„Dintr-o dată s-a auzit un zgomot puternic, iar nava spațială s-a balansat înainte și înapoi”, a povestit Lovell într-un interviu acordat NASA în 1999. „Luminile s-au aprins și motoarele au pornit. M-am uitat la Haise să văd dacă știe ce s-a întâmplat. Nu avea nicio idee. M-am uitat la Jack Swigert. Nici el nu știa. Și apoi, bineînțeles, au început să se întâmple lucruri.”

„Houston, avem o problemă!”

Swigert a văzut un indicator luminos de avertizare și a comunicat Centrului de Control al Misiunii: „Houston, avem o problemă aici.” În film, replica este atribuită lui Lovell și rostită de Hanks – cu o ușoară modificare: „Houston, avem o problemă.”

În urma unei pierderi periculoase de energie, cei trei astronauți au abandonat modulul de comandă și s-au îndreptat spre modulul lunar, proiectat pentru ca doi oameni să aterizeze pe Lună. L-au folosit ca barcă de salvare pentru o întoarcere chinuitoare de 3 zile și jumătate pe Pământ.

Astronauții și experții agenției spațiale americane din Houston s-au străduit să găsească o soluție pentru a aduce echipajul în siguranță acasă, cu echipamentul limitat pe care îl aveau la dispoziție.

Sistemele electrice au fost oprite pentru a economisi energie, ceea ce a dus la scăderea temperaturii până aproape de zero grade. Apa a fost raționalizată drastic, mâncarea era insuficientă și somnul era aproape imposibil. Echipajul a trebuit să improvizeze un sistem de filtrare pentru a elimina nivelurile ridicate de dioxid de carbon care ar fi putut fi mortale.

Fred Haise (stânga) și Jim Lovell (dreapta). Credit: NASA Image Collection / Alamy / Profimedia

„Nu ne-am gândit la asta”

„Ne-a trecut prin minte că suntem în mare pericol. Dar nu ne-am gândit la asta”, a spus Lovell în interviul acordat NASA. „Nu ne-am recunoscut niciodată că nu vom reuși. Ei bine, doar o singură dată, când Fred s-a uitat la modulul lunar și a descoperit că mai aveam energie pentru aproximativ 45 de ore, iar noi eram la 90 de ore de casă.”

Oamenii din întreaga lume au fost captivați de evenimentele care se desfășurau în spațiu – și au avut parte de un final fericit. Astronauții au schimbat cursul pentru a zbura o singură dată în jurul Lunii și înapoi pe Pământ, amerizând în Oceanul Pacific, lângă Samoa, pe 17 aprilie 1970.

Lovell nu a mai avut ocazia să pășească pe Lună după Apollo 13, care a fost a patra și ultima sa călătorie în spațiu.

Prima sa călătorie a fost misiunea Gemini 7 din 1965, care a marcat prima andocare a două nave spațiale cu echipaj uman. A doua a fost Gemini 12 din 1966, ultima din programele care au dus la misiunile lunare Apollo.

A treia misiune a lui Lovell a fost Apollo 8 din decembrie 1968, prima care a orbitat Luna.

În timpul unei transmisii către Pământ din nava lor spațială, în ajunul Crăciunului, Lovell și colegii săi Frank Borman și William Anders au citit versete din Cartea Genezei din Biblie.

Cartea care a inspirat filmul Apollo 13

Lovell, care mai târziu a avut un crater lunar numit în onoarea sa, s-a retras din cariera de astronaut în 1973, lucrând mai întâi pentru o companie de remorcare portuară și apoi în telecomunicații.

A fost coautor al cărții din 1994, „Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13” (Luna pierdută: periculoasa călătorie a Apollo 13), care a stat la baza filmului lui Howard. Lovell și-a amintit o întâlnire cu Howard în care regizorul l-a întrebat pe astronaut ce actor ar vrea să-l interpreteze.

„I-am răspuns: «Kevin Costner»”, a povestit Lovell. „Și Hanks nu mă lasă să uit asta… Dar Hanks a făcut o treabă excelentă.”

Vineri, Hanks l-a lăudat pe Lovell și realizările sale. „Există oameni care îndrăznesc, care visează și care îi conduc pe alții în locuri în care noi nu am merge singuri”, a scris Hanks pe rețelele de socializare. Lovell, a spus Hanks, „era genul acela de om”.

Bill Paxton, Kevin Bacon și Tom Hanks în filmul Apollo 13 din 1995. Sursă foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

„Călătoriile sale numeroase în jurul Pământului și până foarte aproape de Lună nu au fost făcute pentru bogăție sau celebritate, ci pentru că astfel de provocări sunt cele care alimentează cursul vieții”, a adăugat Hanks.

Singurul regret al lui Lovell

Lovell a făcut o apariție cameo în „Apollo 13” în rolul comandantului navei marinei americane care recuperează astronauții și îi strânge mâna lui Hanks.

James Lovell s-a născut la Cleveland, pe 25 martie 1928. Avea doar 5 ani când tatăl său a murit, iar mama sa s-a mutat cu familia la Milwaukee. A început să se intereseze de spațiu în adolescență. A absolvit Academia Navală a Statelor Unite în 1952 și a devenit pilot de încercare înainte de a fi selectat ca astronaut NASA în 1962.

Într-un interviu pentru Associated Press în 1995, Lovell a recunoscut că faptul că a ratat ocazia de a păși pe Lună a rămas singurul său regret.