Jucătorul pe care Rapid nu se mai bazează. „Nu ne-a ajutat cu nimic. Este o lecție”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că echipa se va despărți de mijlocașul defensiv Diogo Mendes (28 de ani), care n-a mai jucat din august 2024.

În sezonul 2024/25, fotbalistul din Insulele Capului Verde a prins doar 133 de minute pe teren, dintre care 58 într-o remiză cu Gloria Buzău, scor 1-1, iar 75 într-un alt egal, cu Dinamo, tot 1-1.

„I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat non-stop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic. Asta este, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul”, a declarat Angelescu într-un interviu pentru GSP.ro.

Rapid l-a transferat de la Maritimo, în august 2024, pentru 200.000 de euro.

„Nu poate să fie doar lipsă de motivație pentru că știm și noi, ne spun și nouă doctorii. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut, a mai declarat președintele Rapidului.