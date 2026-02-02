Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează. Ionela Tudor de la Curtea de Apel București are 51 de ani

Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedintă a Curţii de Apel București, a făcut cerere de pensionare la Consiliul Suprem al Magistraturii. Ionela Tudor a fost surprinsă în conferința de presă susținută după documentarul Recorder „Justiție capturată” în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie, că o sună „Lia”: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Ionela Tudor are 51 de ani.

În cazul în care Secţia de judecători a CSM va constata că dosarul judecătoarei Ionela Tudor este eligibil pentru pensionare, solicitarea merge către preşedintele Nicuşor Dan, care semnează decretul de pensionare. Acesta este un act formal.

„Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal” se află pe ordinea de zi a ședinței din 5 februarie a Secţiei pentru judecători a CSM.

Alături de cererea vicepreşedintei CAB, au mai depus dosare de pensionare doi judecători de la tribunalele Caraş-Severin şi Cluj şi doi judecători de la judecătoriile Cluj-Napoca şi Mangalia.

În luna august, preşedintele Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare pentru 73 de magistrați. Acuzat de CSM că tergiversează semnarea decretelor de pensionare pentru judecători și procurori, Nicușor Dan a reclamat atunci „debandada” din Consiliul Superior al Magistraturii în privința procedurilor de pensionare. Dintre cei 73 de magistrați pensionați, 66 au ieşit la pensie începând de la 1 august, iar 7 – începând de la 1 septembrie.

Cine este judecătoarea Ionela Tudor

Ionela Tudor este atât vicepreședintă a Curții de Apel București, cât și purtătoare de cuvânt a instituției.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care a dat soluții favorabile în dosarul privind suspendarea analizării doctoratului lui Nicolae Ciucă și în dosarul privind terenurile de la Ferma Băneasa. Această din urmă decizie a stat la baza achitării omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat inițial la 7 ani de închisoare.

Judecătoarea Ionela Tudor este cea care în martie 2022 a admis cererea fostului premier Nicolae Ciucă privind suspendarea înregistrării a trei sesizări de plagiat pentru teza sa de doctorat. Aceasta argumenta suspendarea analizării tezei de doctorat a lui Nicolae Ciucă cu nevoia de stabilitate. În plus, motiva Ionela Tudor că scandalul plagiatului ar putea avantaja adversarii politici a fostului premier.

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, menționa judecătoarea Ionela Tudor în motivare.

Motivarea judecătoarei Tudor a stârnit ample critici în spațiul public. Centrul de Resurse Juridice a depus, în numele mai multor ONG-uri, o sesizare la Inspecția Judiciară, arătând că motivarea judecătoarei Ionela Tudor cuprinde ”evaluări ale completului cu privire la stabilitatea conducerii executive a statului, la cariera politică a reclamantului sau la credibilitatea partidului din care face parte în fața electoratului, ceea ce ar putea fi o încălcare a Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor.” Inspecția Judiciară a clasat sesizarea.

Momentul „M-a sunat Lia”

Curtea de Apel București a organizat, pe 11 decembrie, o conferință extraordinară de presă, convocată după apariția documentarului Recorder „Justiţie capturată”. Evenimentul a fost o premieră pentru instituție și s-a desfășurat într-o sală de judecată.

Conferința a debutat cu declarațiile unei judecătoare de la Secția I penală a Curții de Apel București. Raluca Moroșanu, magistrat cu 26 de ani de experiență, a spus că a venit pentru a-și susține colegul, Laurențiu Beșu, și pentru a confirma veridicitatea afirmațiilor acestuia din documentarul Recorder. „Conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni disciplinare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine”, a spus aceasta.

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, a spus că sistemul judiciar este supus unei campanii de „linșaj mediatic” și „demonizare”, prin contestarea întregii structuri de organizare, ridiculizarea conducerii și promovarea unor mesaje manipulate, uneori sub aparenta reprezentare profesională a unor persoane cu „eșec profesional-personal”.

În timpul conferinţei, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, a fost surprinsă în timp ce îi spunea președintei instanței, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia. Mă duc să vorbesc”. Judecătoarea Tudor a plecat, apoi a revenit lângă președinta Curții de Apel și i-a şoptit ce să răspundă. Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder.

Conferința s-a încheiat brusc, după ce președinta instanței a fost confruntată cu întrebări critice din partea jurnaliștilor. Deși aceștia stabiliseră prin tragere la sorți ordinea adresării întrebărilor, nu toți au apucat să le adreseze. Arsenie a declarat că și-a spus punctul de vedere și a părăsit sala, însoțită de magistrații care se aflau în spatele ei.