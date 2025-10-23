Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”

De 5 ani nu a motivat o condamnare contra unui membru al clanului Cămătarilor, iar sentința definitivă a fost astfel întârziată. Judecată pentru abuz în serviciu, magistratul Monica-Claudia Cipariu continuă să își desfășoare activitatea în cadrul Tribunalului București, a transmis conducerea instanței într-un răspuns la solicitarea HotNews.

Un magistrat este suspendat doar dacă se intră în procesul de fond contra lui.

În 1 septembrie 2000, printr-o sentință dispusă de judecătoarea Monica-Claudia Cipariu, 4 inculpați, apropiați ai clanurilor interlope din București, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 5 și 12 ani.

Judecătoarea nu a motivat nici până în prezent, iar amânarea motivării nu permite să se ajungă la o sentință definitivă – fie de vinovăție, fie de nevinovăție. Cazul se prelungește.

Cum beneficiază inculpații

Mai exact, prin nemotivarea hotărârii, dosarul rămâne blocat la instanța de fond timp de 5 ani, în condițiile în care inculpații exercitaseră căi de atac.

Pentru astfel de situații, judecătoarea Monica-Claudia Cipariu a ajuns ea însăși inculpată de către Parchet.

Unele motivări sunt întârziate de 10 ani

În paralel cu procesul penal, judecătoarea Cipariu este cercetată disciplinar de CSM, fiind acuzată că ar fi întârziat motivarea a peste 800 de hotărâri judecătorești, cea mai veche fiind din 2015.

Suspendarea din funcție a unui magistrat trimis în judecată poate fi dispusă de Secția pentru judecători a CSM doar în urma rămânerii definitive a încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății.

Asta stabilește Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, au explicat reprezentanții Tribunalului București pentru HotNews.

„În atare condiții, vă comunicăm că doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție odată cu punerea în mişcare a acțiunii penale, iar la acest moment îşi desfăşoară activitatea în cadrul Tribunalului Bucureşti – Secția I Penală”, se arată în răspunsul comunicat de conducerea Tribunalului București.

Dosarul în care judecătoarea Cipariu este acuzată de patru fapte de abuz în serviciu a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 17 septembrie, aflându-se în procedura camerei preliminare. Până în prezent nu a fost stabilit niciun termen de judecată.

Proces cu 4 bărbați din clanul Cămătarilor

Cercetată disciplinar de șapte ori de CSM, în ultimii 15 ani, pentru întârzierile foarte mari în redactarea hotărârilor judecătorești, magistratul Monica-Claudia Cipariu a fost pusă sub acuzare penală după ce întârzierea motivării într-un dosar de tentativă la omor a produs consecințe penale.

În septembrie 2020, judecătoarea a pronunțat sentința într-un dosar în care patru inculpați, membri ai clanului Metin, respectiv Cămătarilor din București, au fost condamnați pentru un atac comis în 2016 împotriva a doi rivali.

Victimele, atacate cu topoare și săbii într-o intersecție din sectorul 4, au avut nevoie de 50, respectiv 15 zile de îngrijiri medicale, potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Pedepsele aplicate celor patru inculpați din clanul Cămătarilor au fost cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare.

Parchetul a contestat în instanță tergiversarea motivării

Prin nemotivarea hotărârii de condamnare, acuză Parchetul General, judecătoarea Cipariu a împiedicat tragerea la răspundere a celor patru condamnați. Dosarul nu a putut să parcurgă întreg ciclul procesual în vederea stabilirii unei condamnări definitive, pretinde Parchetul.

Lăsați în libertate, după ce măsurile preventive au împlinit termenul rezonabil impus de CEDO, inculpații din dosarul de tentativă la omor au comis alte infracțiuni, furturi pe teritoriul României, iar unul dintre ei, fraude în SUA.

În decembrie anul trecut, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a contestat în instanță întârzierea motivării de către judecătoarea Monica- Claudia Cipariu. Contestația privind durata procesului a fost respinsă de Curtea de Apel București pe 30 ianuarie, anul curent, ca fiind inadmisibilă.

Amet Fardin, condamnat alături de frații Cămătaru

Amet Fardin, inculpatul care a primit cea mai mare pedeapsă în dosarul instrumentat de judecătoarea Cipariu este acuzat de autoritățile americane că a comis fapte penale și pe teritoriul SUA în timp ce dosarul era blocat la Tribunalul București.

Bărbatul are un trecut infracțional bogat în România. În 2016 a fost condamnat alături de Sile și Nuțu Cămătaru, și alți membrii ai clanurilor Cămătarii și Sportivii, într-un dosar instrumentat de DIICOT. Membrii celor două grupări rivale au fost acuzate că au provocat conflicte stradale în care s-au folosit inclusiv arme de foc. Pe lângă reglările de conturi din lumea interlopă, Fadin Amet a fost condamnat pentru multiple furturi, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

Acuzat de fraude în SUA, nu poate fi extrădat din cauza dosarului tergiversat la Tribunalul București

Amet Fardin este acuzat de procurori că și-a continuat comportamentul infracțional și după pronunțarea sentinței de 12 ani de închisoare la care a fost condamnat în 2020 de judecătoarea Cipariu.

A fost arestat într-un alt dosar de furt, iar ulterior a fost pus sub acuzare și de autoritățile din SUA.

Amet Fardin este acuzat că în vara anului 2023 a comis, alături de o grupare infracțională, mai multe fraude bancare pe teritoriul SUA.

Pe 21 martie 2024, Tribunalul Districtual al SUA, Districtul Statului Maine, a emis mandat de arestare pe numele lui Amet Fardin, sub acuzațiile de fraudă bancară, conspirație la fraudă bancară și de identitate.

134.000 de dolari furați din bancomatele din Maine

Autoritățile americane au solicitat extrădarea sa, anunțând că pentru faptele sale bărbatul riscă 30 de ani de închisoare în SUA.

„La datele de 24.06.2023, respectiv 08.07.2023, în Maine şi în alte locuri numitul Amet Fardin împreună cu (..) în mod ilegal, cu intenţie şi cu bună ştiinţă, au executat şi au încercat să execute, o schemă să fraudeze instituţii financiare şi să obţină bani aflaţi în custodia sau sub controlul instituţiilor financiare prin intermediul unor pretexte, declaraţii şi promisiuni false şi frauduloase. Concret, persoanele susmenţionate, au prezentat numere de conturi financiare şi coduri PIN furate, ale victimelor, la bancomatele instituţiilor financiare din Maine şi au obţinut în mod fraudulos suma totală în valoare de aproximativ 134.000 USD şi au ajutat şi au sprijinit o astfel de activitate infracţională”, au reținut autoritățile americane în cererea de extrădare transmisă statului român.

Pe 28 iulie, anul trecut, Curtea de Apel București a admis extrădarea lui Amet Fardin în SUA, însă a amânat predarea sa până la soluționarea definitivă a dosarului blocat de 5 ani la Tribunalul București.

În dosarul blocat de 5 ani nu poate interveni prescripția, anunță procurorii

HotNews a solicitat conducerii Tribunalului București un punct de vedere în legătură cu situația judecătoarei Cipariu.

”Potrivit art. 23 alin. (11) din Constituția României, orice persoană este considerată nevinovată până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești de condamnare. În acest context, având în vedere principiul prezumţiei de nevinovăţie, cât și obligația de rezervă a magistraților, conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului București nu se poate pronunța cu privire la acuzațiile formulate de procuror într-o cauză aflată pe rolul instanțelor de judecată”, a răspuns conducerea instanței.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au precizat că infracțiunile de omor, la fel ca omorurile, sunt imprescriptibile.

Judecătoarea Monica Claudia Cipariu a fost cercetată disciplinar de șapte ori în ultimii 15 ani, fiind sancționată de două ori cu excluderea din magistratură, potrivit unui răspuns comunicat, la solicitarea HotNews, de către Inspecția Judiciară.

De fiecare dată, Înalta Curte de Casație și Justiție a înlocuit sancțiunile cu altele mai blânde. În ultima acțiune disciplinară, excercitată de inspecție, judecătoarea este acuzată că a întârziat motivarea a 821 de hotărâri judecătorești, cea mai veche fiind din 2015.