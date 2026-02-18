Judecătorii nu s-au pus de acord pe cererea lui Călin Georgescu de a scăpa de controlul judiciar. Se ajunge la complet de divergență 

Doi judecători de la Tribunalul București nu au reușit să cadă de acord, miercuri, dacă să mențină sau nu controlul judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu în dosarul acestuia de propagandă legionară.

Nu este prima dată când judecătorii nu s-au pus de acord în dosarul lui Călin Georgescu de propagandă legionară și a fost chemat un al treilea judecător să încline balanța. S-a ajuns la complet de divergență și în 6 februarie, iar instanța a decis apoi că poate începe judecata în acest dosar.

În consecință, se va forma un complet de divergență, prin intrarea unui al treilea judecător, iar Călin Georgescu va fi citat miercuri la tribunal, scrie Agerpres

„(…) repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergență. Stabilește termen de judecată la data de 18 februarie 2026, ora 13:30, în cameră de consiliu, pentru când se va cita contestatorul – inculpat și încunoștința apărătorul ales”, se arată în minuta postată pe portalul instanțelor.

Pe 3 februarie, Judecătoria Sectorului 1 a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, dînsă acesta a făcut contestație la tribunal.

Acuzațiile care i se aduc lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Faptele pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, anulate apoi de CCR – au fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, potrivit rechizitoriului. Cele două infracțiuni reținute de procurori se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe:

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Călin Georgescu este judecat în acest dosar sub control judiciar, măsura fiind prelungită pe 3 februarie de judecători.

Cum s-a apărat Călin Georgescu

Acuzat de propagandă legionară, Georgescu a spus la primul termen din noiembrie 2025 că este „liber să spună orice”, invocând libertatea de exprimare.

„În momentul în care trădarea independenței justiției este anulată lucrurile cad în derizoriu pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Și orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare, care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul. În această situație libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci este o umilință la adresa poporului român”, a declarat Georgescu.

La termenul din 2 februarie, Călin Georgescu a acuzat că „sistemul vrea să-l doboare” prin acest proces.

„Dreptatea este, fără îndoială, un ideal, agreat de noi toţi. Doar o Justiţie adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer. Nicolae Iorga spunea aşa: sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. Eu spun în felul următor – oamenii fericiţi nu-şi pierd timpul rănindu-i pe alţii. Răul vine de la cei nefericiţi, frustraţi, mediocri şi, în mod special, invidioşi. Adică clasa politică. (…) Am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteţi judeca, voi, pentru că eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Şi mai e ceva. Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie”, a spus Georgescu, în timp ce era aclamat de zeci de susţinători care veniseră la intrarea în Tribunal.

Al doilea dosar în care e trimis în judecată Călin Georgescu

La jumătatea lunii septembrie 2025, Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Acest dosar se află acum în cameră preliminară la Curtea de Apel București.