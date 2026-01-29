Județe „nule” în România. HARTA PIB 2026: Capitala ocupă un sfert de economie. 32 de județe contribuie cu sub 2% din PIB-ul național. Și, mai rău, există județe „nule”

Aproape trei sferturi dintre județele României au fiecare o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul anului 2026. Capitala ocupă peste un sfert din PIB, urmată la o distanță imensă de Cluj, cu o contribuție de doar 5,3%. 10 județe nu fac nici 1%, relevă analiza Profit.ro.

Citiți mai mult pe Profit.ro.