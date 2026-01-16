Jumătate dintre primarii din Iași, toți PSD, boicotează întâlnirea cu Bolojan, premierul „Taie-Tot”

Cei 47 de primari social-democraţi dintre cei 98 din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea stabilită să se desfăşoare vineri, la ora 14:00, la Palatul Culturii, între primarii ieşeni şi prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Premierul ‘Taie-Tot’, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi (vineri – n.r), să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă”, se afirmă într-un comunicat de presă al PSD Iaşi, citat de Agerpres.

Potrivit comunicatului, primarii PSD din județul Iași au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan „după o atentă analiză: „Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”.

Ei acuză şi faptul că, la evenimentul de la Palatul Culturii, nu au fost invitaţi şi parlamentarii PSD Iaşi.

„În condiţiile în care PSD este parte a coaliţiei de guvernare, este inexplicabilă poziţia lui Ilie Bolojan. La discuţia de astăzi nu au fost invitaţi parlamentarii PSD Iaşi. În fapt, cei care contribuie, prin voturile lor, la asigurarea unei majorităţi în Parlament. Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, transmit social-democraţii ieşeni.

O altă critică adusă premierului Ilie Bolojan este faptul că acesta nu are stabilită în agendă o conferinţă de presă sau declaraţie de presă, cu atât mai mult cu cât întâlnirea cu primarii ieşeni se va desfăşura cu uşile închise.

„La fel de neînţeles, nici jurnaliştilor locali nu le este asigurat accesul, nu a fost anunţată nicio conferinţă de presă. De ce se teme Ilie Bolojan să răspundă întrebărilor ziariştilor? Ieşenii trebuie să fie informaţi şi implicaţi în toate hotărârile ce le vor afecta vieţile. PNL are o abordare care arată lipsă de respect, opacitate şi dispreţ faţă de valorile democratice”, se mai afirmă în comunicatul de presă.