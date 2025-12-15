Jumătatea de est a Ucrainei și Kievul sunt „aproape de un blackout total” după atacurile intense ale Rusiei din ultimele luni

Rusia a atacat sectorul energetic al Ucrainei în fiecare iarnă, dar anul acesta atacurile sunt mai intense, iar întreruperile de curent sunt mai grave ca niciodată, scrie Washington Post.

Bombardamentele intense ale Rusiei din ultimele luni au adus rețeaua energetică a Ucrainei în pragul colapsului, potrivit oficialilor și analiștilor familiarizați cu situația, într-un moment în care Moscova urmărește să demoralizeze societatea ucraineană, pe fondul negocierilor de pace cu SUA.

Atacurile cu drone și rachete care vizează infrastructura energetică au început în octombrie și au provocat de atunci crize majore de energie electrică în toată țara, odată cu instalarea frigului.

Atacurile amenință să dezactiveze complet sistemele care transportă energia electrică din vest – unde se produce în prezent cea mai mare parte a energiei electrice a Ucrainei – către est, ceea ce ar diviza efectiv țara, au declarat mai multe persoane familiarizate cu criza.

„Suntem, dacă nu la un pas” de o pană totală de curent în estul țării, „atunci foarte aproape de aceasta”, a declarat un diplomat european de rang înalt, care a vorbit cu Washington Post sub acoperirea anonimatului.

Rusia nu vrea un armistițiu în domeniul energiei

Ucraina, care suferă de mult timp din cauza atacurilor ce îi vizează infrastructura energetică, se află într-una dintre cele mai grave situații de până acum.

În Kiev, locuitorii sunt deja nevoiți să suporte până la 16 ore pe zi fără energie electrică, iar companiile funcționează în mare parte cu generatoare.

O soluție propusă de Kiev ar putea fi un armistițiu parțial, în cadrul căruia Rusia ar înceta atacurile asupra infrastructurii energetice, iar Ucraina ar pune capăt atacurilor asupra infrastructurii de petrol și gaze a Rusiei.

Moscova a declarat însă săptămâna trecută că nu este dispusă să ia în considerare o astfel de măsură. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia lucrează pentru „pace, nu pentru un armistițiu”.

5.000 de drone și rachete în noiembrie

În timp ce întreruperile de curent sunt fenomene obișnuite în Kiev, în această iarnă, atacurile par mai consistente și mai țintite.

Ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnik, a declarat că Rusia a lansat aproape 5.000 de drone și rachete în noiembrie, comparativ cu 2.000 pe lună la începutul anului, inclusiv sute de drone și zeci de rachete îndreptate către centrale electrice, rețeaua de transport și infrastructura de gaze, concentrându-se adesea pe o anumită regiune.

Atacurile aeriene sunt nu doar mai puternice, dar și mai frecvente, iar asta lasă mai puțin timp pentru repararea pagubelor.

La începutul lunii decembrie, lucrătorii din domeniul energiei electrice au reușit să reducă durata întreruperilor de curent în Kiev la 2 ore și jumătate pe zi, a spus Kolisnik. Dar un atac major în noaptea de 5 decembrie a avariat din nou grav rețeaua electrică, iar alimentarea cu energie electrică a Kievului a scăzut drastic.

„Suntem la un pas de o pană totală de curent în Kiev”, a declarat o persoană familiarizată cu criza energetică pentru cotidianul american.

Dar în 2022, în timpul unei pene totale de curent, reparațiile majore au durat doar două zile.

Dacă Ucraina obține materialele necesare pentru a efectua reparații rapide și Rusia nu bombardează în mod repetat aceleași locații, reparațiile ar putea fi efectuate rapid și nu va fi „sfârșitul lumii”, a adăugat persoana respectivă, care a vorbit de asemenea sub acoperirea anonimatului.