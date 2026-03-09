Kaja Kallas vrea o extindere a UE mai rapidă: „Este antidotul” / De ce dezbaterea privind aderarea Ucrainei produce îngrijorări

Uniunea Europeană trebuie să acţioneze mai rapid pentru a include noi membri şi a extinde clubul celor 27 de membri, a declarat luni diplomatul-şef al blocului european, făcând referire la Ucraina, Republica Moldova, Muntenegru şi alte ţări candidate care aşteaptă să adere, relatează News.ro citând Politico.eu.

Extinderea trebuie să „rămână bazată pe merite, dar în contextul actual trebuie să accelerăm ritmul”, a declarat Kaja Kallas la conferinţa anuală a diplomaţilor UE de la Bruxelles.

„Extinderea este antidotul împotriva imperialismului rus şi un semn că cel mai ambiţios proiect multilateral din istorie, Uniunea Europeană, este aici pentru a rămâne”, a completat şefa politicii externe europene.

Presiunea exercitată de Kallas pentru o integrare mai rapidă a ţărilor candidate la UE are loc pe fondul discuţiilor tensionate dintre Comisia Europeană, care pledează pentru o extindere rapidă, şi capitalele naţionale, care au susţinut o abordare mai graduală.

La o cină organizată săptămâna trecută, la care a participat şeful de cabinet al preşedintei Comisiei Europene, Bjoern Seibert, ambasadorii UE au respins posibilitatea de a accepta noi membri cu privilegii limitate.

Declarațiile lui Kallas oferă un sprijin important ideii că extinderea nu este doar un proces birocratic prin care candidaţii îndeplinesc criteriile UE, ci o alegere geopolitică – aşa cum a sugerat preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, notează publicația Politico.

„Extinderea a fost descrisă ca fiind cea mai de succes politică externă a Uniunii, extinzând zona de stabilitate, pace şi prosperitate”, a spus Kallas, citând datele Eurobarometrului care arată un sprijin larg pentru extinderea blocului de 27 de membri. Dar, a adăugat ea, „depinde de noi să continuăm să spunem povestea extinderii”.

„Este nevoie de o naraţiune politică pentru Ucraina”

Un diplomat de rang înalt al UE, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că ţările vor face tot posibilul pentru a menţine procesul de extindere a blocului pe calea cea bună, în ciuda diferendelor dintre Consiliu şi Comisie.

În prezent se lucrează pentru ca următoarele trei preşedinţii ale Consiliului UE să se concentreze pe aderarea unor noi ţări, cu scopul de a finaliza negocierile cu Ucraina până la sfârşitul anului 2027, chiar dacă finalizarea tratatului de aderare ar putea dura mai mult.

Perspectiva unei dezbateri publice despre aderarea Ucrainei (proces privit până acum ca fiind la pachet cu aderarea Republicii Moldova – n.r.) este îngrijorătoare pentru unii lideri ai UE, care se tem că aceasta ar putea oferi muniţie partidelor de extremă dreapta înaintea alegerilor din Franţa, Finlanda şi alte ţări, programate anul viitor.

„Este nevoie de o naraţiune politică pentru Ucraina”, a declarat diplomatul UE de rang înalt.