Kamala Harris le cere democraților să folosească „toate pârghiile de putere” împotriva administrației Trump 

Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a salutat preluarea controlului asupra Congresului de către democrați, afirmând, într-un comunicat, că alegătorii au transmis un mesaj „clar și răspicat” împotriva a ceea ce ea a descris drept „corupția, incompetența și lipsa de empatie de la Casa Albă”.

„Acum începe munca pentru a obține rezultate concrete”, a declarat fosta candidată democrată la președinție, potrivit NBC News.

„Americanii au ales democrați în toată țara, în alegerile federale, statale și locale, iar aceștia trebuie să fie necruțători în folosirea tuturor pârghiilor de putere pentru a oferi sprijin economic familiilor care muncesc și pentru a trage la răspundere această administrație pentru corupția sa profund înrădăcinată. Oamenii nu acceptă nimic mai puțin”, a adăugat ea.

În ultimele săptămâni, Harris a făcut campanie alături de mai mulți candidați democrați, printre care senatorul ales din Michigan, Abdul El-Sayed.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA, într-o victorie răsunătoare și istorică.

Democrații au profitat de lipsa de popularitate istorică a președintelui Donald Trump pentru a obține o victorie majoră și o putere semnificativă prin care să-l țină în frâu pe președinte în cei doi ani rămași din mandat.

Pentru a obține majoritatea, democrații au câștigat chiar și în teritorii puternic republicane, unde nu se mai impuseseră de zeci de ani.