Primul senator musulman din SUA. Abdul El-Sayed își proclamă victoria în Michigan

Candidatul democrat la Senat, Abdul El-Sayed, a urcat pe scenă în Michigan pentru a-și declara victoria. Rezultatele oficiale nu au fost încă validate definitiv.

„Ați pariat pe cel mai improbabil dintre candidați, așa că vă mulțumesc. Toată această victorie vă aparține”, a spus Abdul El-Sayed, în discursul să

Cine este Abdul El-Sayed, candidatul democrat care a fost adesea ținta atacurilor lui Trump în atac

Cu peste 84% din voturi numărate, El-Sayed a obținut un avantaj solid în fața republicanului Mike Rogers, devenind primul senator musulman din istoria SUA, potrivit AFP. Rezultatul este confirmat și de proiecțiile CNN, care indică victoria sa categorică. Și Fox News, postul de televiziune conservator, a proiectat victoria democratului.

Abdul El-Sayed a urcat pe scenă, în timpul nopții, pentru a le mulțumi susținătorilor săi, afirmând că republicanii au încercat să semene dezbinare atacându-i numele și credința, scrie NBC News.

„Michigan, am reușit!”, a declarat El-Sayed. „Ați pariat pe cel mai improbabil dintre candidați, așa că vă mulțumesc. Toată această victorie vă aparține”, a adăugat el.

El le-a mulțumit alegătorilor pentru că l-au invitat în bisericile, sinagogile și casele lor.

„Vă mulțumesc pentru încrederea, credința și bunătatea voastră”, a spus el. „Voi lua toate acestea cu mine și sper să vă ofer un stil de conducere care să merite pe deplin încrederea voastră.”

El-Sayed a afirmat că adversarii săi nu doar îl vizau și îl atacau pe el, ci „vă vizau și vă atacau pe voi”.„Ei vor o Americă prea mică pentru unii dintre noi. Noi știm că America este suficient de mare pentru noi toți”, a spus el.

Abdul El-Sayed, ținta atacurilor în campanie

Victoria sa vine la capătul unei curse în care identitatea sa a fost intens politizată. Criticile vehemente ale lui El-Sayed la adresa guvernului israelian au stârnit reacții dure din partea republicanilor și a unor democrați moderați, atât în alegerile primare, cât și în cele generale.

Și Donald Trump a lansat frecvent atacuri la adresa sa, numindu-l „Mohammad” și afirmând că ar trebui să fie obligat să treacă prin detectorul de metale, dacă ajunge în Congres.

Trump l-a acuzat pe El-Sayed că ar fi un extremist musulman.

Totodată, republicanul Rogers a încercat să-l asocieze cu Frăția Musulmană. Ramurile Frăției, una dintre cele mai vechi și influente mișcări islamiste din lumea arabă, au fost desemnate drept organizații teroriste de către administrația Trump în acest an.

Rogers și-a bazat această afirmație, în parte, pe o scrisoare colectivă din 2012 semnată de El-Sayed și alți egipteni americani în sprijinul președintelui egiptean Mohamed Morsi, proaspăt ales la acea vreme, care era susținut de Frăția Musulmană.

Scrisoarea îl îndemna pe Morsi să elimine din mass-media și din serviciile de securitate rămășițele dictaturii răsturnate în timpul Primăverii Arabe.

Republicanii și ziare precum tabloidul New York Post fac printre altele referire și la legăturile mamei sale biologice cu Frăția Musulmană, din perioada în care locuia în Egipt.

El-Sayed a dezavuat grupul și a negat orice legătură cu acesta.

Specialiștii în sondaje și strategii politici au afirmat înainte de alegeri că atacurile au scopul de a-i descuraja pe alegătorii evrei și afro-americani din zona Detroitului, cei care au susținut-o pe adversara democrată a lui El-Sayed sa din alegerile primare, dreprezentanta Haley Stevens.

Ruptura din Partidul Democrat

Cu doar două zile înainte de vot, fosta rivală a lui El-Sayed din alegerile primare din august, deputata democrată Haley Stevens, a șocat liderii de la Washington anunțându-și public susținerea pentru republicanul Mike Rogers, pe fondul unor tensiuni care au atins punctul culminant înaintea scrutinului.

Ruptura s-a produs după ce Stevens a fost exclusă din programul unui eveniment comun de campanie cu El-Sayed, care o învinsese în august cu o marjă foarte mică.

Deputata a apărut alături de Rogers la o slujbă religioasă în Detroit și a publicat o înregistrare video în care a explicat că actualul candidat democrat i-a transmis că nu mai este binevenită în campanie și că ar trebui să stea deoparte.

Ea a ales să îl susțină pe Mike Rogers, gest care a determinat demisia imediată a principalului său consilier. Decizia ei a fost condamnată public de liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, care o susținuse în alegerile primare și care a catalogat fapta drept o trădare josnică.

Cine este Abdul El-Sayed

El-Sayed s-a născut pe 31 octombrie 1984, în Rochester Hills, Michigan, o suburbie a orașului Detroit, din părinți imigranți egipteni.

Tatăl său, Mohamed El-Sayed, este originar din Alexandria, Egipt, și a emigrat în Statele Unite pentru a urma studiile la Universitatea Wayne State. Mama sa, Fatten El-Komy, este asistentă medicală în Missouri.

Părinții lui au divorțat când era mic și Abdul a fost crescut de tatăl său și mama sa vitregă, Jacqueline Johnson.

El-Sayed, un fost funcționar din domeniul sănătății publice, și-a concentrat campania pe reducerea costurilor pentru americanii din clasa muncitoare, încercând în același timp să-l asocieze pe Rogers cu președintele Donald Trump, chiar dacă Rogers s-a distanțat de președinte în privința unor chestiuni în ultimele săptămâni ale campaniei.