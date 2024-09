Karl Nehammer remarcă „deschiderea” lui Vladimir Putin pentru negocieri de pace și face o invitație Kievului și Moscovei

Viena este pregătită să găzduiască negocieri între Ucraina și Rusia, a declarat joi cancelarul austriac Karl Nehammer, potrivit The Kyiv Independent.

Propunerea acestuia vine după ce președintele rus Vladimir Putin a susținut, anterior în cursul zilei, că Moscova „nu a refuzat niciodată să negocieze”, adăugând că tratativele de pace cu Ucraina ar trebui să se bazeze pe documentele de la Istanbul.

„Dacă suntem pregătiţi să negociem cu ei (cu ucrainenii, n.r.)? N-am refuzat niciodată. Dacă o dorință de negociere apare în Ucraina, noi nu vom refuza”, a declarat liderul de la Kremlin, la Forumul Economic de la Vladivostok, potrivit AFP.

Putin a mai susținut că negocierile trebuie să aibă la bază concluziile discuțiilor și a condițiilor puse în primăvara lui 2022, la Istanbul.

Kievul și Moscova au purtat negocieri de pace în urmă cu doi ani, în Turcia, însă atunci nu s-a ajuns la niciun rezultat.

„Luăm act de declarațiile președintelui rus cu privire la deschiderea acestuia pentru discuții de pace cu Ucraina. Orice negocieri trebuie să aibă loc fără precondiții și la nivel de contact direct. Austria va fi pregătită să sprijine o pace justă și durabilă bazată pe dreptul internațional și să servească drept loc pentru negocieri în calitate de sediu al OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, n.r.)”, a scris Nehammer, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

