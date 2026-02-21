Kelemen Hunor, avertisment în privința serviciilor de informații: „Societatea civilă se mai agită” / Despre două nume vehiculate: „Nu s-a putut, președintele nu avea susţinere”

Liderul UDMR avertizează că în acest moment nu există control parlamentar asupra serviciilor de informații, aşa cum se întâmplă în statele cu democraţii consolidate, și consideră că preşedintele trebuie să înceapă „o amplă reformă” a serviciilor. În privința a două dintre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE, avocatul Gabriel Zbârcea şi fostul ambasador Marius Lazurca, Kelemen Hunor a spus că au existat discuții la formarea coaliției, însă Nicușor Dan „nu a avut susținere”.

Întrebat, la Prima TV, despre numele luate în calcul pentru conducerea SRI și a SIE, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că știe doar ce a declarat recent Nicușor Dan, că are 5 nume pe lista de propuneri pentru șefii serviciilor.

Kelemen Hunor a spus că, din punctul său de vedere, „mult mai importantă este întrebarea dacă într-adevăr se poate face – sau doreşte preşedintele să facă – o reformă la servicii, în primul rând la SRI”.

„E nevoie şi de o schimbare de atitudine şi de o reaşezare” la serviciile de informații

„Fiindcă au trecut totuşi 35 de ani. Nu spun că n-au fost schimbări, au fost schimbări faţă de ce a fost la început. Dar control civil în acest moment nu prea există. Serviciul Român de Informaţii nu este un serviciu civil. Şi controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil. Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus liderul UDMR, la Prima TV, conform News.ro.

El consideră că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să numească la șefia SRI o persoană care să reformeze radical instituţia, astfel încât România să aibă servicii secrete puternice, dar sub control parlamentar şi civil, pe model german sau american:

„Din acest punct de vedere, eu zic că avem nevoie de un serviciu, avem nevoie de servicii de intelligence foarte puternice, dar e nevoie şi de o schimbare de atitudine, de perspectivă, de funcţionare şi de o reaşezare în aşa fel încât să fim încet, încet în rândul lumii. Mie îmi place controlul cum se întâmplă în America sau în Germania, dacă venim mai aproape. Şi peste tot, aceste servicii sunt servicii civile, nu sunt militarizate. Partea de luptă antitero poţi să o muţi în altă parte. E nevoie şi de asta. Şi mai importantă e această întrebare pentru mine: dacă va fi o reformă şi dacă găseşte preşedintele un om care are capacitatea de a merge spre o astfel de reformă”.

Ce spune Kelemen despre variantele Lazurca și Zbârcea

Întrebat dacă a vorbit în ultima perioadă cu Nicuşor Dan pe tema numirilor la serviciile de informații, liderul UDMR a spus că ultima discuție avută cu președintele pe această temă în vara anului trecut.

„A fost o discuţie când s-a format coaliţia şi atunci a spus că va veni cu propuneri, va discuta cu noi.

La un moment dat, a fost cu Zbârcea şi cu Lazurca, dar nu s-a putut, nu avea susţinere. În rest, eu n-am vorbit cu preşedintele acest subiect”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit Constituţiei, preşedintele României propune şefii serviciilor secrete, însă numirile trebuie aprobate cu votul Parlamentului. Astfel, Nicuşor Dan trebuie să negocieze numirile cu Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR.

Nicușor Dan, despre numirea șefilor serviciilor de informații: „Se va întâmpla relativ curând”

Într-un interviu acordat marți Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a declarat că are cinci nume pe lista scurtă pentru propunerile pentru viitorii șefi ai serviciilor de informații. El a spus, de asemenea, că partidele nu au făcut încă nicio sugestie, dar că discuțiile continuă.

„Cinci. Între cei cinci există o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că o să fie votată”, a răspuns președintele atunci când a fost întrebat despre câte nume are pe lista scurtă pentru șefii SRI și SIE.

Nicușor Dan a spus că, în cele aproape nouă luni de când e la Palatul Cotroceni, nu a înaintat încă Parlamentului propunerile de numiri pentru șefii serviciilor de informații pentru că decizia este una comună – a președintelui și a partidelor din Parlament.

Printre numele vehiculate până acum s-au numărat cel al avocatului Gabriel Zbârcea pentru conducerea SRI și al lui Marius Lazurca pentru șefia SIE.

Ambii sunt cunoștințe din tinerețe ale actualului președinte. Lazurca a fost coleg de studenție cu Nicușor Dan la Paris, acum 32 de ani, și au ținut apoi legătura. De atunci, Lazurca a fost numit de Nicușor Dan consilier pentru siguranță națională și politică externă la Cotroceni.

Despre Zbârcea, Nicușor Dan a explicat într-un interviu pentru Cotidianul că l-a cunoscut la începutul anilor ’90 la Liga Studenților din Universitatea București, cunoscută organizație civică în epocă.

Funcția de director civil al SRI este vacantă din iulie 2023, când Eduard Hellvig a demisionat. Serviciul este condus acum de prim-adjunctul Răzvan Ionescu. La SIE, din 2018 este director Gabriel Vlase, fost deputat PSD.