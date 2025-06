Kelemen Hunor, despre rocada premierilor: „Vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”. Argumentele liderului UDMR

Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat, la Digi24, că rotativa premierilor între PNL și PSD se va face indiferent dacă va fi menționată sau nu într-un acord de coaliție întrucât va fi dificil ca un prim-ministru să reziste în funcție trei ani și jumătate, ținând seama de reformele care trebuie făcute.

„Toată lumea are o aşteptare foarte mare, că vine Ilie Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuşi e primul partid şi de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă… Dar dacă nu ai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii: ”De ce i-am ales pe ăştia dacă nu vor, dacă nu au curaj?” şi oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani şi jumătate în fruntea guvernului”, a declarat liderul UDMR, citat de News.ro.

El a argumentat că oamenii aşteaptă un stat mai eficient, servicii mai bune şi a adăgat că „trebuie să punem statul la o cură de slăbire”. „Dacă aceste chestiuni se văd de la prima zi, atunci poate că noul guvern va avea o viaţă mai lungă. Dacă nu, atunci vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, a conchis Kelemen Hunor.

Pe de altă parte, senatorul PNL Vasile Blaga a afirmat, luni, că varianta unei rocade a premierilor, pe modelul Ciucă-Ciolacu, așa cum propune PSD, nu ar trebui luată în calcul. El spune că președintele Nicușor Dan trebuie să își asume desemnarea unui premier, în contextul în care miercuri se împlinesc trei săptămâni de când au început negocierile pentru formarea unui guvern PSD-PNL-USR-UDMR și minoritățile naționale.

„Nu numai că expiră cele 45 de zile (n. red.: de interimat al guvernului), dar doar mâine nu-i 20 (n. red.: 20 iunie, când are loc Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare), iar România trebuie să prezinte un plan viabil la Bruxelles, pentru că altfel o să avem mari probleme”, a explicat Vasile Blaga de ce ar trebui învestit cât mai repede un nou guvern.

El le-a spus luni jurnaliștilor aflați la Parlament că „domnul Bolojan a prezentat foarte bine situația”: „Pe de altă parte, cred că toate partidele care participă la negocieri ar trebui să fie un pic mai serioase”.

„Domnul președinte, sigur, cred că a avut timp și domnia sa, cu tot respectul, nu scapă de povara asta, trebuie să nominalizeze un prim-ministru. Nu am pus condiții noi, știți foarte bine, când ne-am așezat la masă, dar ar trebui acum, mă scuzați, iar o să folosesc un cuvânt nepotrivit. Trebuie să fii fraier ca a doua oară să faci rocada”, a afirmat Vasile Blaga.