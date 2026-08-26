Kelemen Hunor explică de ce nu susține UDMR actualul proiect de lege a salarizării. „Nu legiferăm pentru Comisia Europeană”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că legea salarizării nu trebuie adoptată doar pentru că are aprobarea Bruxelles-ului, deoarece „nu legiferăm pentru Comisia Europeană”.

În această seară, președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat „împreună” pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR privind legea salarizării.

PSD și PNL s-au acuzat reciproc pentru această situație.

O reacție a avut și liderul UDMR, care amintit că „noua lege a salarizării ar fi trebuit adoptată încă din 2023, în timpul guvernării PNL–PSD”, conform angajamentului din PNRR.

„Un proiect de lege necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă. Nici atunci când termenul-limită ne presează și nici atunci când întârzierea are un cost serios”, a afirmat Kelemen Hunor.

De ce nu susține UDMR actualul proiect

Kelemen Hunor spune că „UDMR susține de la bun început același principiu”, și anume că „nimănui nu trebuie să-i scadă venitul actual din cauza noii legi a salarizării”.

„Majorările suplimentare ale salariilor foarte mari mai pot aștepta, salariile mai mici trebuie ajustate mai consistent, iar inechitățile trebuie corectate. Dar un sistem nou și mai echitabil nu poate porni prin a-i face pe unii să piardă. Proiectul actual nu îndeplinește această condiție”, a adăugat liderul UDMR.

El a precizat că UDMR nu poate susține actualul proiect de lege a salarizării deoarece „în educație, sănătate, cultură, protecția copilului și asistență socială au rămas, în continuare, probleme nerezolvate”, amintind că varianta a stârnit nemulțumiri în rândul sindicatelor.

Președintele UDMR mai reclamă că „partidele au primit forma finală abia în ultimul moment”, deși este vorba despre „o lege care poate determina, pentru mulți ani, veniturile a sute de mii de oameni și viitorul unor profesii întregi”, iar „o asemenea decizie nu poate fi luată în mod responsabil în doar câteva zile, sub presiunea unui termen-limită”.

„Nu legiferăm pentru Comisia Europeană”

Kelemen Hunor a afirmat că pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR este una „serioasă pentru țară”, însă susține că „pierderea ar fi putut fi și mai mare” pe termen lung.

„Este o pierdere serioasă pentru țară, dar, pe termen lung, pierderea ar fi putut fi și mai mare dacă, doar pentru a bifa un termen-limită, am fi adoptat un proiect de lege prost, care ar fi stabilit în mod inechitabil, pentru ani de zile, veniturile angajaților din sectorul public și i-ar fi pus pe unii dintre ei într-o situație mai proastă”, a continuat liderul UDMR.

El mai susține că „UDMR rămâne interesată de adoptarea unei noi legi a salarizării”, dar că această lege trebuie să fie una „care corectează inechitățile din sectorul public, face aceste profesii mai predictibile și mai atractive și nu reduce venitul actual al niciunui angajat din sectorul public”.

„România nu trebuie, pur și simplu, să adopte o lege a salarizării care să primească aprobarea Comisiei Europene, pentru că nu legiferăm pentru Comisia Europeană. Trebuie să adoptăm o lege echitabilă față de cei care predau aici, îi îngrijesc pe bolnavi, au grijă de copii și de vârstnici și țin în funcțiune instituțiile noastre de cultură; o lege care creează un sistem predictibil și pe care, peste cinci sau zece ani, să nu fim nevoiți nici să o regretăm, nici să o rescriem din temelii”, a mai declarat Kelemen Hunor.