Kelemen Hunor spune că există „chestiuni” unde coaliția „s-a blocat”: Dacă nu închidem subiectul pensiilor magistraților într-un fel, „aparent vom fi o majoritate impotentă”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni la Digi24 că dacă actuala coaliție de guvernare nu reușește să facă „un pas” în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma din administrație „vom fi considerați vinovați de cetățeni pe bună dreptate – și asta trebuie să înțeleagă fiecare, și așa am pierdut enorm de mult timp”.

Kelemen Hunor a spus că premierul Ilie Bolojan „în anumite momente e mai inflexibil, în anumite momente și pe anumite subiecte este mai flexibil”.

„Și el a învățat mult de când a venit în București de la Oradea, așa simt eu, fiindcă acolo n-avea nevoie de înțelegeri, că avea majoritate (…), dar sunt anumite chestiuni unde, într-adevăr, ne-am blocat. Nu spun că eu sunt vinovat, nu spun că el sau că Sorin Grindeanu, sau că Fritz, nu asta este problema”, a adăugat liderul UDMR.

El consideră că actuala coaliție trebuie să facă progrese în ceea ce privește proiectul de lege referitor la pensiile magistraților și reforma din administrație.

„Problema e că dacă noi nu reușim să facem un pas în aceste două chestiuni și după aceea pe zona economică vom fi considerați vinovați de cetățeni pe bună dreptate – și asta trebuie să înțeleagă fiecare, și așa am pierdut enorm de mult timp”, a continuat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a spus că partidele din coaliție riscă își piardă „și acea credibilitate mică”.

„Eu, nefiind în Guvern, îmi permit să vorbesc mai direct și poate mult mai sincer decât membrii Guvernului, dar dacă continuăm așa nu se mai pune problema cine face sau cine nu face majoritate AUR. Problema se pune în felul următor, că pierdem și acea credibilitate mică, ceea ce a mai rămas în ultima perioadă”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Ce a spus despre legea privind pensiile magistraților

Liderul UDMR a explicat că actuala majoritate va părea „impotentă” dacă nu reușește să creioneze un proiect în acest sens. Prima variantă, adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii, a fost respinsă de Curtea Constituțională în 20 octombrie.

„Din punctul meu de vedere, e un domeniu unde dacă noi nu închidem acest subiect într-un fel, și eu cred că trebuie să închidem după ce vom avea și motivarea Curții, că încă nu a apărut motivarea Curții, dacă nu închidem, pierdem cu toții, fiindcă aparent vom fi o coaliție, un Guvern, o majoritate impotentă, care nu este în stare să facă o lege, să treacă o lege prin Parlament. Oamenii sunt extrem de nervoși. Dacă există un subiect în acest moment în spatele căruia există o majoritate în societate și există o majoritate în spatele coaliției, este subiectul pensionării magistraților”, a mai declarat Kelemen Hunor.