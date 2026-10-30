Kelemen Hunor spune că pensiile și salariile trebuie indexate de la 1 ianuarie. „Nu există nicio «moștenire grea»”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a acuzat pe noii guvernanți că încearcă „să găsească narativul pentru «moștenirea grea»” chiar dacă și PSD a făcut parte din fostul cabinet de la Palatul Victoria până în luna aprilie.

Kelemen Hunor a declarat, într-un interviu difuzat vineri seară de B1 TV, că Guvernul Bolojan nu a lăsat „nicio «moștenire grea»” pentru Guvernul Luca Niculescu, care a fost învestit pe 20 octombrie și este compus din PSD și tehnocrați.

„Cei care au venit vor să găsească narativul pentru «moștenirea grea». Nu există nicio «moștenire grea». Până în aprilie am guvernat împreună și cu PSD, bugetul l-am făcut împreună”, a afirmat liderul UDMR.

UDMR vrea o indexare a pensiilor și salariilor de la 1 ianuarie

Kelemen Hunor a spus că UDMR susține în continuare o indexare a pensiilor și salariilor din sistemul bugetar, afirmând totodată că și cei din „PSD, când erau în opoziție, sau, mă rog, când au plecat de la guvernare, permanent au zis că e nevoie de o indexare”:

„Și când eram împreună în coaliție, înainte să fie dat jos Guvernul, noi am discutat în coaliție că în 2027 trebuie să se întâmple o indexare, conform legii. Deci vorbim de indexarea pensiilor, indexarea în sistemul bugetar pentru salariați, pe inflația din 2025, că asta spune legea”, a adăugat președintele UDMR.

El a atras atenția că în ultimii doi ani nu s-au mai făcut indexări, „deci nu se mai poate”.

„Mai ales că și în 2025, și în 2026 a fost o inflație mare, TVA a crescut, prețul energiei a crescut, puterea de cumpărare a fiecărui român și mai ales a celor cu venituri mici a fost afectată – și atunci trebuie să faci o indexare. Asta a fost discuția și sunt convins că se va face, sau ar trebui să se facă. Eu sunt convins că asta este așteptarea”, a continuat Kelemen Hunor, precizând că, în opinia lui, această indexare trebuie făcută „de la 1 ianuarie, nu din aprilie, mai, iunie”.

Kelemen Hunor: „La angajați, eu aș fi mers mai degrabă pe o nouă lege a salarizării”

Liderul UDMR consideră că soluția preferabilă în cazul angajaților din sistemul bugetar ar fi o nouă lege a salarizării, precizând că el ar susține o adoptare a proiectului prin angajarea răspunderii Guvernului.

„La angajați, eu aș fi mers mai degrabă pe o nouă lege a salarizării (…). Legea pregătită necesită mici ajustări, dar nu mari. N-am reușit să ajungem la o înțelegere, dar cu toții am fost de acord că vom susține toate demersurile posibile ca să fie o lege înainte de adoptarea bugetului”, a spus Kelemen Hunor.

Pe 26 august, președintele Nicușor Dan anunța că PSD, PNL, USR și UDMR „nu au ajuns la un consens politic și social” pentru legea salarizării unitare. Actul normativ, care a stârnit proteste în rândul sindicatelor, ar fi trebuit adoptat până la 31 august pentru ca România să nu piardă cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.

Kelemen Hunor a spus că atunci a lipsit consensul „pe câteva chestiuni importante”.

„Nu am reușit să ne armonizăm pe câteva chestiuni importante – care este baza, de unde plecăm, 4.000, 4.500, aici era o discuție cu sindicatele, și erau mici dispute pe cultură, acolo unde eu am ținut enorm de mult să mai creștem un pic coeficientul, mai ales în zona de muzee, arheologi, biblioteci, pe de o parte. La sănătate și la învățământ trebuiau niște corecții, dar acolo nu erau lucruri extravagante”, a mai declarat președintele UDMR.