Kendama, noua obsesie a copiilor. Cum a ajuns jucăria din lemn mai dorită decât jocurile video. TIPS: Cum să o alegi pe cea mai bună

Kendama a devenit, aproape peste noapte, fenomenul care a cucerit generația tânără. Magazinele fizice sunt luate cu asalt, formându-se cozi încă de la primele ore ale dimineții, iar stocurile din magazinele online se epuizează într-un ritm amețitor. Copiii nu se mai despart de jucăria din lemn — o duc la școală, se antrenează în pauze și transformă trotuarele cartierelor în adevărate spații de competiție. Cei mari își filmează schemele și le pun pe TikTok, pentru că și acolo interesul e maxim. Fie că e vorba de trucuri simple sau mișcări spectaculoase, dincolo de hype, jucăria japoneză readuce joaca „analogică” într-o lume a ecranelor și promite exact ce le lipsea multor copii: îndemânare, concentrare, răbdare.

Jocul este în mare vogă printre copiii din România în ultima perioadă, însă la fel a fost și în 2016-2017. Dacă la noi fenomenul este relativ recent, în alte țări există o adevărată cultură și se organizează competiții periodice. În Japonia, spre exemplu, considerată țara de origine a kendamei, există o competiție națională pentru copiii de școală primară, care este organizată anual.

În 2008, Asociația Britanică de Kendama, BKA, a organizat primul Open european, repetând evenimentul în 2009. Astăzi, sunt competiții aproape în fiecare țară, iar cel mai mare este European Kendama Championship (EKC) cu probe de Open și Freestyle și transmisii live. Pe lângă acesta, cei mai buni mânuitori de kendama se mai întrec la concursuri în Franța, Cehia, Polonia, Germania. Pentru părinți, în vremuri în care copiii învață să joace fotbal pe PlayStation înainte de a învăța să joace în realitate, jocuri precum kendama reprezintă o rază de speranță.

