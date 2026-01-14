Kiefer Sutherland a fost arestat. Actorul din „24” și „Designated Survivor” este acuzat că a agresat un șofer de ride-sharing în Hollywood

Actorul canadian Kiefer Sutherland a fost arestat luni, după ce ar fi agresat şi ameninţat un şofer de ride-sharing în Hollywood, a anunţat poliția din Los Angeles, transmite BBC.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles (LAPD) a declarat că Sutherland „a urcat într-un vehicul de ride-sharing, l-a agresat fizic pe şofer (victima) şi l-a amenințat”, într-un incident care a avut loc luni, scrie news.ro.

Victima nu a fost rănită în incident, a adăugat LAPD.

Sutherland, în vârstă de 59 de ani, a fost încarcerat și eliberat în aceeași dimineață, după ce a plătit o cauţiune de 50.000 de dolari, conform NBC News. El va compărea în faţa instanţei pe 2 februarie.

Incidentul a avut loc la intersecţia dintre Sunset Boulevard şi Fairfax Avenue în Hollywood.

Sutherland, cunoscut pentru roluri precum agentul special Jack Bauer din serialul 24 al Fox şi preşedintele SUA din Designated Survivor, este fiul actorului Donald Sutherland.

Actorul canadian a fost arestat de mai multe ori în trecut, iar în 2007 a fost condamnat la 48 de zile de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi încălcarea termenilor eliberării condiţionate.

A fost arestat pentru agresiune în 2009, deşi acuzaţia a fost ulterior retrasă, iar cel mai recent a fost arestat după ce a făcut o întoarcere ilegală în Hollywood în 2020.