Kilogramele pierdute cu injecțiile pentru slăbit revin în mai puțin de doi ani. Un studiu arată ce se întâmplă după întreruperea tratamentului

Persoanele care renunță la injecțiile pentru slăbit recâștigă toată greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, semnificativ mai rapid decât cei care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu condus de cercetători de la Universitatea din Oxford, transmite The Guardian.

Medicamentele pentru slăbit, cunoscute sub numele de agoniști GLP-1, au fost dezvoltate inițial ca tratament pentru diabet și acționează prin imitarea hormonului peptidic asemănător glucagonului (GLP-1), care ajută oamenii să se simtă sătui.

Studiul a inclus o analiză a 37 de studii existente privind medicamentele pentru pierderea în greutate, implicând 9.341 de participanți. Durata medie a tratamentului de slăbire a fost de 39 de săptămâni, iar perioada medie de monitorizare a fost de 32 de săptămâni.

În medie, analiza a arătat că greutatea a fost recâștigată într-un ritm de 0,4 kg pe lună de către persoanele care au întrerupt tratamentul, participanții revenind la greutatea inițială într-un interval mediu de 1,7 ani după oprirea oricărui tip de medicament pentru slăbit.

Mai exact, persoanele care au urmat orice tip de tratament cu medicamente pentru slăbit au pierdut în medie 8,3 kg în timpul tratamentului, dar au recâștigat 4,8 kg în primul an după oprirea acestuia.

Rata la care greutatea a fost recăpătată după întreruperea acestor medicamente a fost de aproape patru ori mai rapidă comparativ cu programele comportamentale, care pot include o dietă specifică sau un plan de activitate fizică, indiferent de câtă greutate s-a pierdut în timpul tratamentului.

Creșterea rapidă în greutate observată după oprirea medicamentelor pentru slăbit nu este cauzată de medicament în sine, a spus dr. Sam West, de la Departamentul Nuffield pentru Științe ale Sănătății din cadrul Universității Oxford.

„Aceste medicamente transformă tratamentul obezității și pot duce la o pierdere importantă în greutate. Totuși, cercetarea noastră arată că oamenii tind să recâștige rapid greutatea după întreruperea tratamentului, mai rapid decât vedem în cazul programelor comportamentale”, a spus West.

„Aceasta nu este o deficiență a medicamentelor, reflectă natura obezității ca o afecțiune cronică, recurentă. Este un semnal de avertizare împotriva utilizării pe termen scurt fără o abordare mai amplă pentru gestionarea greutății pe termen lung și subliniază importanța prevenirii primare”, a adăugat cercetătorul.