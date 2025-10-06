Kim Jong Un a inspectat noua navă de război a Coreei de Nord care trebuie să „pedepsească provocările inamice” FOTOGALERIE

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat duminică nava Choe Hyon, noul vas de război de 5.000 de tone menit să „pedepsească provocările inamice”, potrivit presei de stat de la Phenian, preluată de France Presse,

Prezentat în aprilie de Phenian, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone din țară ce poate fi înarmat cu rachete nucleare.

Lansarea navei Choe Hyon „este o demonstrație clară a dezvoltării forțelor armate orientate către doctrina Juche (ideologia de autosuficiență a Coreei de Nord)”, a declarat Kim, potrivit agenției oficiale KCNA.

„Capacitățile formidabile ale marinei noastre trebuie exercitate în vastul ocean pentru a descuraja sau contracara și pedepsi provocările inamicului la adresa suveranității statului”, a adăugat el.

Distrugătorul Choe Hyon este unul dintre cele două nave de război de 5.000 de tone pe care Coreea de Nord le are în arsenalul său, ambele finalizate în acest an. Kim Jong Un s-a angajat să construiască un alt distrugător de același tip până în octombrie 2026, pentru a-și consolida capacitățile navale.

Potrivit armatei sud-coreene, această navă ar fi putut fi dezvoltată cu ajutorul Rusiei, poate în schimbul desfășurării a mii de soldați pentru a ajuta Moscova să lupte în Ucraina.

Această vizită are loc după ce Kim Jong Un a anunțat desfășurarea de „mijloace speciale” împotriva vecinului său de la sud, fără a preciza natura acestora, potrivit KCNA.

Aproximativ 28.500 de soldați americani sunt staționați în Coreea de Sud pentru a contracara amenințările militare din partea Phenianului. Luna trecută, aceștia au desfășurat un exercițiu militar comun cu aliații lor sud-coreeni și japonezi.

Coreea de Nord critică în mod regulat aceste exerciții, pe care le consideră repetiții în vederea unei invazii, în timp ce aliații insistă asupra caracterului lor defensiv.

(Sursă foto: KCNA)