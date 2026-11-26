Regimul Kim Jong Un a oprit ajutorul pe care îl acorda Rusiei în războiul din Ucraina, afirmă serviciul de informații militar ucrainean GUR, care adaugă că Phenianul s-a supărat pe Moscova din cauza unei declarații.

Potrivit GUR, toate erau bune la începutul lunii septembrie, când Rusia și Coreea de Nord au inaugurat un pod rutier peste răul Tuman, la granița dintre ele, menit să devină un nod logistic pentru acelerarea schimburilor bilaterale.

„În cadrul parteneriatului strategic cuprinzător, Moscova este interesată de continuarea livrărilor de armament nord-coreean și de componente ale acestuia. Phenianul, la rândul său, se așteaptă să primească din Rusia echipamente, materii prime, tehnologii și finanțare, precum și să acumuleze experiență în desfășurarea unui război modern”, afirmă sursa citată.

Dar, între timp, în luna octombrie, susține serviciul de informații ucrainean, au apărut tensiuni între Rusia și Coreea de Nord, provocate de Andrei Rudenko, viceministru rus de externe.

„Acesta a afirmat că, în viitor, Kremlinul va contribui la detensionarea relațiilor dintre Seul și Phenian, declarație care a stârnit o reacție indignată în Coreea de Nord. La sfârșitul lunii (octombrie), șefa Ministerului Afacerilor Externe al RPDC, Choe Son-hui, a subliniat că astfel de declarații nu corespund caracterului acordurilor de alianță dintre cele două state și a solicitat, de asemenea, explicații cu privire la politica Rusiei față de Coreea de Sud”, potrivit GUR.

Motivul pentru care Phenianul ar putea fi iritat de o astfel de declarație este acela că liderul Kim Jong Un a renunțat la obiectivul de reunificare pașnică cu Coreea de Sud, pe care a declarat-o drept „statul cel mai ostil”.

Gur afirmă că decizia de suspendare a sprijinului militar pentru Rusia a fost luată personal de Kim Jong Un, care a interzis folosirea spațiului aerian nord-coreean de către aeronavele militare rusești și a suspendat livrarea de rachetele balistice KN-23 și a următorului lot de muniție de artilerie.

„În plus, Phenianul amână în prezent punerea în aplicare a cererii ruse privind creșterea efectivelor militare nord-coreene de pe teritoriul Federației Ruse de la 8.500 la 50.000 de militari”, a mai afirmat GUR.