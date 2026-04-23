Președintele rus Vladimir Putin se poate întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski doar în scopul finalizării acordurilor privind războiul, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de presa de stat, conform Reuters.

Declarațiile lui Peskov la televiziunea de stat, relatate de agențiile de știri ruse, au venit după ce ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat că Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între cei doi lideri pentru a revigora negocierile de pace care au ajuns în impas.

„Principalul lucru este scopul acestei întâlniri. De ce ar trebui să se întâlnească? Putin a spus că este gata pentru o întâlnire la Moscova în orice moment”, a spus Peskov, potrivit presei de stat.

„Principalul lucru este că ar trebui să existe un motiv pentru a se întâlni, iar principalul lucru este ca întâlnirea să fie productivă. Și aceasta poate avea ca scop doar finalizarea acordurilor”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a spus că orice astfel de întâlnire necesită o pregătire atentă și „voință politică din partea regimului de la Kiev, iar, deocamdată, nu vedem o astfel de voință politică.”

El a spus că principalul obiectiv al Rusiei în războiul din Ucraina, la care se referă sub numele de „operațiune militară specială”, era să-și asigure interesele vitale și să se protejeze împotriva atacurilor ucrainene asupra țintelor energetice și de altă natură, pe care le-a descris ca fiind „pericolul terorismului din regiunea Kievului”.

Peskov a mai spus că Rusia este pregătită pentru orice noi discuții privind o soluționare a războiului cu negociatorii americani „chiar și mâine”.

Anteror, șeful diplomației ucrainene a spus că Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între cei doi lideri, dar nu a precizat cum a răspuns Ankara la această solicitare.

Președinția turcă a declarat că președintele Recep Tayyip Erdogan i-a spus secretarului general al NATO, Mark Rutte, într-o întâlnire, că Ankara depune eforturi pentru a relansa negocierile dintre Rusia și Ucraina și pentru a reuni liderii părților beligerante.