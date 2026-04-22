Ucraina a cerut unei țări NATO să găzduiască o întâlnire între Putin și Zelenski

Ucraina a cerut Turciei, o țară membră a NATO care a menținut relații diplomatice apropiate cu Moscova, să găzduiască o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și omologul său rus Vladimir Putin, a declarat șeful diplomației ucrainene, în timp ce Kievul încearcă să relanseze negocierile de pace aflate în impas, relatează Reuters.

„Le-am cerut turcilor acest lucru, am întrebat și alte capitale”, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha în comentarii adresate reporterilor marți, care au fost autorizate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi pregătită să ia în considerare orice loc, în afară de Belarus și Rusia, pentru o întâlnire cu Putin. Zelenski solicită de mult timp o astfel de întâlnire în încercarea de a avansa găsirea unei soluționări a războiului declanșat de Vladimir Putin cu mai bine de patru ani în urmă.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei și a permis Moscovei să folosească teritoriul său pentru a lansa invazia sa pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Kremlinul a propus o întâlnire Putin-Zelenski la Moscova

Sybiha nu a precizat cum a răspuns Ankara la propunerea Ucrainei privind organizarea unei întâlniri între cei doi șefi de stat.

„Ne-am adresat în mod specific turcilor”, a spus el. „Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Belarus, organizează o astfel de întâlnire, vom participa”, a subliniat el.

Kremlinul a declarat anterior că este dispus să-l primească la Moscova pe Zelenski, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.

Separat, Sybiha a spus că a făcut deja schimb de mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei atunci când noul guvern, care a câștigat alegerile acolo mai devreme în cursul acestei luni, își va prelua mandatul.