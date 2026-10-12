Kremlinul a reacționat la ultima solicitare a lui Trump pentru Zelenski

Moscova este de acord cu poziția critică exprimată de Washington la adresa președintelui ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat luni că președintele SUA Donald Trump a sugerat Ucrainei să aleagă un nou președinte deoarece Volodimir Zelenski nu era dispus să ia deciziile necesare pentru a pune capăt războiului.

„Trump a spus că, în opinia sa, a sosit momentul pentru un nou președinte”, a declarat Peskov pentru Ria Novosti, citată de Kyiv Post.

„De ce? Pentru că președintele Ucrainei trebuie să ia decizii extrem de responsabile și foarte dificile pentru a opri acest război”, a adăugat oficialul rus.

Peskov l-a acuzat pe Zelenski că nu a demonstrat voința politică necesară pentru a lua aceste măsuri.

„Fie Zelenski își asumă această responsabilitate și demonstrează acea voință politică, fie nu o face”, a spus el. „Până acum, nu a făcut-o”, a mai spus Peskov.

Presiunile exercitate de Trump

Tensiunile dintre Washington și Kiev au izbucnit din nou în ultimele zile, după ce Trump a anunțat vineri că va renunța la sancțiunile privind motorina din Rusia, în speranța că aceasta va contribui la scăderea prețurilor la combustibil înaintea alegerilor intermediare din noiembrie din SUA.

Sâmbătă, Trump l-a criticat dur pe Zelenski în legătură cu atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, susținând că acestea au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină, și a sugerat că acesta ar trebui să fie înlocuit cu un lider care să pună capăt războiului.

„Le sugerez să aleagă un nou lider care poate ajunge la un acord pentru că el putea să încheie multe acorduri, dar pentru nu știu ce motive, nu o face (…) Cred că a venit vremea ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Ce a spus Zelenski

Zelenski a afirmat că le-a spus membrilor echipei lui Trump că, dacă doresc cu adevărat ca Ucraina să organizeze alegeri – primele de la începutul invaziei rusești în 2022 -, „vă rog să-i spuneți lui Putin să ne acorde două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, și vom organiza alegeri”.

„Cu tot respectul pentru președintele Trump, este la latitudinea societății noastre, a poporului nostru să aleagă un lider sau altul”, a mai declarat Zelenski pentru ABC News într-un interviu televizat duminică.