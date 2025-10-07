Kremlinul amenință că va riposta după ultimele planuri ale UE: „Europenii își reînnoiesc abilitățile de a ridica noi ziduri de separare”

Rusia va formula un răspuns potrivit adecvat la planurile anunțate de Uniunea Europeană de a restricționa deplasările diplomaților ruși în cadrul blocului comunitar, relatează Reuters.

Statele Uniunii Europene se îndreaptă spre un acord pentru a restricționa circulația diplomaților ruși în cadrul UE, dar nu s-a ajuns încă la un acord formal, au declarat marți diplomații UE pentru Reuters.

Măsura, propusă de serviciul diplomatic al blocului, ar obliga diplomații ruși staționați într-un stat membru al UE să notifice un alt stat membru dacă doresc să călătorească acolo. Acest lucru ar oferi guvernelor posibilitatea de a le interzice intrarea.

„Bineînțeles că va exista un răspuns”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov întrebat de planurile UE.

„Serviciul nostru diplomatic va formula propuneri, iar acestea vor fi puse în aplicare”, a declarat el, adăugând că „din păcate, europenii își reînnoiesc activ abilitățile de a ridica noi ziduri de separare”.

O propunere a Cehiei

Inițiativa, susținută de Republica Cehă, face parte dintr-un nou set de sancțiuni elaborate de Bruxelles ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Agențiile de informații ale UE afirmă că spionii ruși, care se dau drept diplomați, deseori conduc operațiuni sau active în afara țărilor gazdă, pentru a evita mai bine supravegherea contra-spionajului.

„Ei sunt detașați într-un loc, dar lucrează în altul”, a declarat un diplomat senior al UE, citând rapoarte ale serviciilor de informații. „Serviciile de informații ale țării gazdă știu ce fac aceștia, dar, dacă trec granița, poate fi mai dificil pentru acea țară să îi țină sub observație”, a explicat el.

Guvernul ceh a făcut lobby pentru restricții încă din luna mai a anului trecut. Praga a interzis accesul unui număr de diplomați ruși suspectați de sprijinirea activităților de informații. Cu toate acestea, sute de diplomați sunt încă acreditați în Austria vecină și de acolo pot trece legal granița în Republica Cehă.

Agenții Moscovei sunt suspectați de mai multe atacuri în statele NATO – de la incendii și atacuri cibernetice la sabotarea infrastructurii și incursiuni cu drone – în ceea ce serviciile de securitate din UE spun că este o campanie coordonată de destabilizare a aliaților europeni ai Kievului.