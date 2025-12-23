Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance

Ultimele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind Ucraina, desfășurate la Miami, nu pot fi considerate un progres major, a declarat pentru Izvestia purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a precizat că întâlnirea a avut un caracter tehnic, iar principalul obiectiv al Moscovei a fost să obțină de la partea americană informații despre rezultatele contactelor recente cu europenii și ucrainenii, notează The Moscow Times.

„Este un proces în desfășurare. Am spus deja că, mai întâi, va exista un proces de lucru destul de minuțios, la nivel de experți. Cel mai important a fost să obținem de la americani informații despre rezultatele activității lor cu europenii și ucrainenii. Pe baza acestora, vom putea stabili în ce măsură aceste evoluții se aliniază spiritului de la Anchorage”, a spus el.

Partea americană a evaluat diferit rezultatele întâlnirii. Emisarul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, a calificat discuțiile drept productive, în timp ce vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că a primit o „actualizare” din partea participanților, care ar indica progrese în discutarea planului de pace. Comentând aceste declarații, Peskov a spus că nu știe la ce s-a referit vicepreședintele SUA atunci când a vorbit despre „progres”.

Următoarea rundă de discuții ruso-americane nu a fost stabilită deocamdată. Anterior, Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe, a sugerat că următoarea întâlnire după cea de la Miami ar putea avea loc la Moscova, însă Peskov a afirmat că nu are cunoștință despre pregătiri pentru o eventuală vizită de revenire în Rusia a lui Steve Witkoff și Jared Kushner.

Kremlinul a sugerat, de asemenea, că anul 2026 ar putea oferi un impuls pentru îmbunătățirea cooperării ruso-americane. Totuși, Peskov a subliniat că partea americană continuă să lege orice progres în relațiile bilaterale în principal de procesul de soluționare a războiului din Ucraina, pe care îl consideră o prioritate.

Discuțiile de la Miami au avut loc în perioada 20–21 decembrie. La acestea au participat directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, emisarul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Înainte de întâlnirea cu delegația rusă, reprezentanții americani au avut consultări cu partea ucraineană. Dmitriev a descris anterior discuțiile de două zile de la Miami drept constructive.

La rândul său, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat că cele două părți au avut o nouă rundă de discuții pentru a aborda „iritanții” din relațiile bilaterale, însă fără progrese pe problemele principale. El a sugerat că următoarea rundă ar putea avea loc, orientativ, în primăvară, dar fără a fi stabilite date concrete.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene la Miami, precizând că au fost discutate cu partea americană mai multe proiecte de documente privind încheierea războiului, inclusiv aspecte legate de viitoare garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina. Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a clarificat că, în cadrul unei întâlniri separate SUA–Ucraina, părțile s-au concentrat pe dezvoltarea în continuare a unui plan de pace în 20 de puncte, pe coordonarea pozițiilor privind garanțiile de securitate, inclusiv cele oferite de Statele Unite, precum și pe elaborarea unui plan pentru dezvoltarea economică și reconstrucția Ucrainei.