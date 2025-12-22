JD Vance spune că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: „Toate problemele sunt acum pe masă”

Au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, însă nu există certitudinea că se va ajunge la un acord de pace, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, într-un interviu acordat publicației britanice UnHerd, citat de Kyiv Independent.

„Cred că am făcut progrese, dar, dacă mă întrebați astăzi, nu pot spune cu certitudine că vom ajunge la o soluție pașnică”, a spus Vance.

„Cred că există șanse bune să reușim. Cred că există și șanse bune să nu reușim”, a continuat vicepreședintele american.

Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul își intensifică eforturile diplomatice pentru a media încheierea războiului, ajuns acum în al patrulea an, în cadrul demersurilor președintelui american Donald Trump de a accelera negocierile.

În weekend, oficiali americani au purtat discuții atât cu delegații ucrainene, cât și ruse, în cea mai recentă rundă de diplomație de tip „navetă”. Potrivit lui Vance, negocierile se desfășoară pe trei paliere dificile, Ucraina, Rusia și Europa, fiecare cu propriile priorități și linii roșii.

Vance a vorbit despre ceea ce a numit o schimbare-cheie în negocieri, afirmând că principalele puncte de dezacord sunt discutate acum deschis, nu mascate.

„Progresul major pe care simt că l-am făcut este că toate problemele sunt, de fapt, puse pe masă”, a spus el, adăugând că, în etapele anterioare, a existat „un mic joc de a evita problemele reale”.

Concesiile teritoriale rămân principalul obstacol în calea unui acord, a spus Vance, indicând în mod special revendicările Rusiei din estul Ucrainei.

„Cred că rușii își doresc cu adevărat controlul teritorial asupra Donețkului”, a afirmat el.

„Ucrainenii văd, pe bună dreptate, acest lucru ca pe o problemă majoră de securitate, chiar dacă, în discuții private, recunosc că, în cele din urmă, probabil vor pierde Donețkul, însă «în cele din urmă» poate însemna peste 12 luni sau chiar mai mult”, a adăugat vicepreședintele american.

Vance a mai spus că nu se opune ca informații limitate din cadrul negocierilor să ajungă în spațiul public și a declarat că are convingerea că toate părțile implicate negociază „cu bună-credință”.

Cu toate acestea, Vance a avertizat că nu trebuie presupus că un acord este inevitabil.

„Vom încerca să rezolvăm această situație. Vom continua să încercăm să negociem”, a spus el.

Delegați ucraineni s-au întâlnit cu reprezentanți ai SUA pentru o nouă rundă de discuții pe 21 decembrie. Întâlnirea a avut loc după consultările ucraineano-americane din 19 decembrie și după discuțiile ruso-americane din 20 decembrie, desfășurate la Miami.

Negocierile vizează un cadru revizuit, în 20 de puncte, pentru încheierea războiului, în paralel cu discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și dezvoltarea economică postconflict.

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, care a participat la mai multe întâlniri recente cu oficiali americani, a declarat că rămâne prudent optimist în privința negocierilor de pace.

„Au adus un nou impuls și o nouă energie acestui proces”, a declarat Budanov pentru Forbes, referindu-se la administrația Trump. „Pot spune că sunt optimist în privința viitorului.”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 20 decembrie că problemele teritoriale rămân principala prioritate a Kievului.

Moscova continuă să ceară concesii ample, inclusiv retragerea Ucrainei din întreaga regiune Donbas, atât din zonele ocupate de Rusia, cât și din teritoriile aflate încă sub control ucrainean, condiții pe care Kievul le-a respins în mod repetat.