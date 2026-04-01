Kremlinul îi transmite lui Zelenski ce decizie trebuia să ia „de ieri” în privința Donbasului

Kremlinul a afirmat miercuri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit să ia „ieri” dificila decizie de a-și retrage forțele din zona Donbasului pentru a pune capăt a ceea ce președinția rusă a numit „faza fierbinte” a războiului, informează Reuters și The Kyiv Independent.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această declarație la o zi după ce Zelenski a afirmat că Rusia a comunicat Statelor Unite că își va înăspri condițiile pentru un acord de pace dacă forțele ucrainene nu se retrag din Donbas în termen de două luni.

Peskov nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă există un termen limită de două luni pentru retragerea forțelor ucrainene, spunând că nu acesta este punctul esențial.

„Zelenski trebuie să ia astăzi o decizie pentru ca trupele ucrainene să părăsească teritoriul Donbasului… Acest lucru a fost afirmat în repetate rânduri”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Și, în teorie, Zelenski ar fi trebuit să ia această decizie ieri. Așa cum am spus, ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea și să ia această decizie dificilă. Acest lucru ar putea salva viețile multor oameni și, cel mai important, ar permite încheierea fazei fierbinți a acestui război”, a adăugat Peskov.

Zelenski a spus marți că este surprins că cineva ar putea crede că Rusia poate spera să cucerească restul Donbasului în două luni. Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina dorește o soluție diplomatică, dar ar fi de acord cu un armistițiu doar pe liniile actuale ale frontului.

Rusia a insistat în repetate rânduri ca Ucraina să se retragă din provincia Donbas (regiunile Donețk și Luhansk) ca o condiție esențială pentru orice soluționare a conflictului. Moscova a cerut Kievului să renunțe la teritoriile pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească militar.

Kievul a respins cedarea teritoriilor pe care le controlează în prezent și a propus, în schimb, un armistițiu de-a lungul liniei frontului. Ucraina deține încă aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv o centură fortificată de importanță strategică.

Conform informațiilor obținute de The Kyiv Independent, partea americană nu se opune cererii Rusiei privind Donbasul. Un oficial din administrația președintelui Donald Trump a declarat că deciziile teritoriale „depind” de Kiev și Moscova.

Miercuri, Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că forțele ruse au preluat controlul total asupra regiunii Luhansk, sugerând că ar fi cucerit o mică fâșie de teritoriu care a rămas până acum în afara controlului lor încă din 2022.

Peste 99% din regiunea Luhansk, una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care președintele Vladimir Putin le-a declarat anexate la Rusia în septembrie 2022, se afla sub controlul armatei ruse de ceva timp. Reuters notează că nu a putut verifica independent situația de pe câmpul de luptă și că deocamdată nu a existat nicio reacție oficială din partea Ucrainei.