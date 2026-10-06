Kremlinul vrea o întrevedere trilaterală Putin-Trump-Xi în China. Factorul de care depinde reuniunea

Rusia ar fi interesată de o potenţială întâlnire trilaterală între preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping, pe marginea summitului APEC (Cooperare Economică Asia-Pacific) din China, a declarat marţi consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Summitul este programat să aibă loc pe 18 şi 19 noiembrie. Uşakov a spus că ideea este încă într-un stadiu timpuriu şi că nu au fost încă stabilite alte detalii practice.

El a adăugat că China, gazda summitul APEC, va alcătui agenda reuniunii şi probabil vor exista oportunităţi pentru o întâlnire trilaterală.

Posibilitatea unei întâlniri cu Donald Trump şi Xi Jinping a preşedintelui rus a fost evocată şi la începutul lunii trecute de Iuri Uşakov, dar până în prezent Casa Albă nu a confirmat o eventuală participare a lui Donald Trump.

De la declanșarea ofensivei sale în Ucraina în februarie 2022, Moscova, izolată de Occident, s-a apropiat considerabil de Beijing.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping la sfârșitul lui august la Bișkek, în Kârgâzstan, cu prilejul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Summitul APEC (Cooperare economică Asia-Pacific), un important forum de cooperare economică regional din care fac parte Rusia, China și SUA, urmează să aibă loc la Shenzen pe 18 și 19 noiembrie.