Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii”, condamnat definitiv pentru viol şi agresiune sexuală

Kristof Lajos este condus către o autospecială de poliție la sediul secției 26 de poliție, in București, 26 septembrie 2024. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Kristof Lajos, cunoscut în spațiul public drept „antrenorul de genii”, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, victime fiind doi frați minori. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București și este definitivă.

Instanța a redus aproape la jumătate pedeapsa stabilită în primă instanță. În iulie 2025, Judecătoria Sectorului 4 îl condamnase la 13 ani și 3 luni de închisoare.

„În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă, respectiv 1 an şi 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 10 luni închisoare, în regim de detenţie”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.

De asemenea, instanța de apel a redus despăgubirile acordate victimelor la 30.000 de euro, de la 100.000.

În 16 ianuarie 2025, procurorii care au instrumentat dosarul în care este vizat Kristof Lajos, „antrenorul de genii”, au dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru viol comis asupra unui minor.

Fapta a fost instrumentată după ce, în vara anului 2024, bărbatul de 39 de ani a fost prins în flagrant când viola un băiat de 14 ani.

De asemenea, Kristof Lajos a fost trimis în judecată pentru viol, „număr nedeterminat de acte materiale”.

Lajos Kristof a spus că actele sexuale cu victima de 14 ani aveau loc inconștient, fiind somnambul, potrivit TVR Info.

Bărbatul a fost filat timp de două săptămâni de poliţiştii de la Secția 26, înainte de a fi prins în flagrant.

Conform anchetatorilor, el i-a oferit copilului, de-a lungul timpului, sume de bani, bunuri precum haine şi iPhone, s-a apropiat de copil si l-a determinat sa se indepărteze de familie, inoculându-i treptat ideea că familia este nocivă şi devenind astfel persoana de ataşament pentru minor.

Cine este „antrenorul de genii”

Lajos Kristof era cunoscut ca „antrenorul de genii” pentru copiii abandonaţi. El însuşi crescut în centrele Protecţiei Copilului, a primit premiu după premiu la nivel internaţional, inclusiv Premiul de Excelenţă în Educaţie şi Mentorat la IG Award Ceremony, pentru Amias Small School, un proiect prin care copiii speciali se bucură de educaţie.

El spunea că sistemul pe care îl aplică este unic, reprezentativ pentru sistemele reformatoare care au curajul să includă copii cu dublă excepţionalitate, copii cu inteligenţă peste medie, copii proveniţi din familii cu istoric de violenţă în familie, copii cu nevoi speciale în educaţie (dizabilităţi de învăţare, ADHD, ADD, Autism).