Miniștrii de externe din opt țări au cerut Autorității Palestiniene să organizeze alegeri legislative și prezidențiale în primul trimestru al anului 2027, potrivit unei declarații comune publicate sâmbătă de Ministerul francez de Externe.

Australia, Belgia, Canada, Franța, Luxemburg, Norvegia, Polonia și Marea Britanie și-au exprimat regretul față de decizia președintelui palestinian Mahmoud Abbas de a amâna alegerile legislative, programate inițial pentru 28 noiembrie, precum și scrutinul prezidențial, prevăzut pentru începutul anului 2027, relatează Reuters.

În octombrie, Abbas a decis să amâne alegerile legislative, care urmau să aibă loc pe 28 noiembrie, până la 11 septembrie 2027. Totodată, el a anunțat că alegerile prezidențiale vor fi organizate la aceeași dată, invocând măsurile luate de Israel și situația de securitate din Fâșia Gaza.

Uniunea Europeană a criticat decizia lui Abbas de a amâna alegerile. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luna trecută că organizarea unor alegeri democratice în întregul teritoriu palestinian ocupat este „de mult timp necesară”.

Palestinienii nu au mai organizat alegeri legislative sau prezidențiale din perioada 2005-2006.

„La 20 de ani de la ultimele alegeri naționale din Palestina”, palestinienilor li se refuză în continuare „dreptul de a-și exprima democratic voința prin vot”, au afirmat cele opt țări, potrivit France24.

„Organizarea unor alegeri libere și transparente este esențială pentru păstrarea principiilor democratice, care trebuie să rămână în centrul instituțiilor palestiniene”, au mai transmis cele opt țări.

Miniștrii au avertizat, de asemenea, că sprijinul pe care îl acordă în continuare Autorității Palestiniene este condiționat de respectarea angajamentelor privind reformele și reînnoirea democratică.

Abbas se angajase în scris, în fața președintelui francez Emmanuel Macron și a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, să organizeze ambele scrutine, ca parte a demersurilor care au precedat recunoașterea statului palestinian de către Franța, în septembrie 2025.