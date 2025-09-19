La bordul Air Force One, Trump le face jurnaliștilor o dezvăluire despre războiul din Ucraina: „Dacă va trebui să o fac, decizia va fi dură”

Președintele american Donald Trump, în timp ce se urcă în Air Force One, alături de prima doamnă a SUA, Melania Trump, pe aeroportul Stansted, de lângă Londra, pe 18 septembrie 2025, în Stansted, Anglia. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Întrebat dacă a venit timpul pentru încheierea unui armistițiu între Rusia și Ucraina, președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drumul său de întoarcere din Marea Britanie: „Nu simt că este momentul”, iar apoi a adăugat: „dar la momentul potrivit, dacă va trebui să o fac, (decizia) va fi dură”.

Când a fost întrebat dacă premierul britanic Keir Starmer a discutat cu el despre Ucraina în timpul întâlnirii lor din cursul zilei de joi, Trump a afirmat că șeful guvernului de la Londra a fost „puțin jenat” de faptul că țările europene cumpără în continuare petrol rusesc.

„Puțin jenat”, a spus Trump, „că am prins Europa, știți, țările NATO, țările UE, le puteți numi oricum, pentru că sunt foarte similare, că le-am prins cumpărând petrol de la Rusia”, a spus liderul de la Casa Albă, citat de CNN.

Iar Starmer, potrivit lui Trump, a spus despre achiziționarea în continuare a țițeiului rusesc: „Nu e bine”.

„Apreciez că a spus asta”, a menționat Trump, adăugând că Starmer nu este „unul dintre vinovații” a căror țară cumpără petrol rusesc.

Liderul american le-a transmis un ultimatum țărilor NATO weekendul trecut, spunând că SUA vor emite sancțiuni „majore” împotriva Rusiei numai dacă acestea vor fi de acord să facă același lucru și să înceteze să mai cumpere țiței din Rusia.

Anterior în cursul zilei, Trump a părut mai optimist cu privire la un posibil sfârșit al conflictului din Ucraina, în timpul conferinței sale comune de presă cu premierul britanic.

„În ceea ce privește situația cu Rusia, sper că vom avea vești bune pentru voi în curând”, a spus Trump, stând lângă Starmer.

De altfel, Trump şi-a exprimat, în conferință, dezamăgirea faţă de Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina. Șeful guvernului britanic a solicitat „intensificarea presiunii” asupra liderului de la Kremlin.

„Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de nerezolvat, războaie care nu se puteau negocia și nici soluționa”, a susținut Trump, fără a preciza la ce conflicte se referă.

Războiul din Ucraina este cel „pe care-l credeam cel mai ușor de soluționat, ținând cont de relațiile mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit”, a continuat Trump.

Întrebat de un jurnalist, în timpul conferinței de presă, de ce este dezamăgit de președintele rus, Trump a răspuns că acesta „ucide mulți oameni” în războiul din Ucraina.

„El ucide mulți oameni și pierde mai mulți oameni decât ucide, sincer, soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai rapid decât soldații ucraineni”, a afirmat liderul de la Casa Albă. „Sunt milioane de oameni care au murit în acel război, milioane de suflete, și nu sunt soldați americani”, a adăugat Trump. „Soldații sunt uciși într-un ritm nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial încoace. Simt că am obligația să rezolv această situație din acest motiv”, a precizat președintele american.

Conform lui Trump, o scădere a prețului petrolului pe piața internațională ar forța Rusia să înceteze războiul, întrucât nu și-ar mai putea finanța armata. „Este foarte simplu: dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage. Nu va avea altă opțiune”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele Trump a părăsit Regatul Unit joi după-amiaza târziu, după o vizită de stat de două zile, marcată de o primire fastuoasă din partea regelui Charles al III-lea și de discuții cu premierul britanic Keir Starmer.