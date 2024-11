La ce intervale de timp ar trebui făcute controalele la medic pentru copii. Pediatru: „Dacă părinții nu vin periodic, există riscul ca abaterile de la normal să nu fie depistate la timp!”

Sănătatea copilului trebuie să fie prioritară pentru orice părinte. Acesta știe că trebuie să se prezinte cu copilul la medic dacă cel mic are semne de boală, dar acest lucru nu este suficient. Aflăm de la specialiști de ce sunt importante controalele medicale periodice pentru copii, cu ce frecvență trebuie efectuate și ce urmăresc.

Părinții care au acasă bebeluși tind să fie mai grijulii cu sănătatea micuților în primul an de viață. Merg mai des la medicul pediatru, sunt atenți la calendarul imunizărilor, acordă importanță etapei diversificării alimentare. Însă și după vârsta de un an controalele medicale periodice rămân la fel de importante, întrucât organismul copilului este în creștere și fragil.

Calendarul controalelor de rutină

Primul control de rutină, spune dr. Erika Zach, medic specialist pediatru, trebuie făcut la vârsta de două săptămâni a copilului. Următoarele, la o lună, la două luni, la patru luni, la șase luni, la nouă luni, un an, un an și jumătate și doi ani. După vârsta de doi ani, controalele preventive trebuie efectuate anual, precizează medicul.

„La aceste controale, medicul pediatru poate remarca anumite nomalii în dezvoltarea copilului. Cum ar fi, de exemplu, creșterea anormală în talie sau greutate, anemia carențială – adică un aport insuficient de fier – semnele de rahitism ca urmare a unei carențe de vitamina D”, explică medicul pediatru.

Totodată și foarte important, medicul poate depista eventuale sufluri și aritmii la nivelul cordului, anomalii ale tensiunii arteriale, condiții medicale care pot pune în pericol chiar viața copilului.

Alte anomalii care pot fi prezente în dezvoltarea copilului și pe care medicul le poate remarca la timp sunt semnele clinice care pot sugera întârzieri în dezvoltarea neuro-psihică – retardul, spasticitatea – rigiditatea musculară, hipotonia – reducerea tonusului muscular.

La ce se uită medicul pediatru

Atunci când părintele vine cu copilul la control, pediatrul îi face acestuia un examen clinic complet: „Copilul este examinat din cap până în picioare. Inclusiv inima, plămânii, abdomenul, organele genitale, coloana vertebrală, brațele, picioarele, capul, gâtul, ochii, urechile, nasul, gura și dantura.”

Totodată medicul va verifica dacă copilul poate efectua activități specifice vârstei și-l va consilia pe părinte în privința diversificării la sugar – acolo unde este cazul – sau în privința creșterii și dezvoltării în parametri normali.

Ceea ce este iarăși important este evoluția copilului, comparativ cu examenul de bilanț precedent. Dimensiunile copilului, subliniază dr. Zach nu sunt atât de importante, ci, mai degrabă dacă copilul staționează la fiecare vizită în jurul aceluiași nivel pe curbele de înălțime și de greutate.

Astfel, medicul verifică dacă cel mic a luat sau nu în greutate și cât anume, dacă a crescut în înălțime sau a bătut pasul pe loc, care este perimetrul cranian, La naștere, perimetru cranian măsoară circa 35 de centimetri și crește foarte mult în primele luni de viață ale copilului, ajungând la 41 de centimetri la vârsta de cinci luni și la 47 de centimetri, la vârsta de un an. Diferența de peste doi centrimetri în plus sau în minus necesită un control medical de specialitate.

„În cazul în care copilul nu este dus periodic la medic există riscul ca părinții să nu remarce din timp aceste abateri de la normal, determinând uneori imposibilitatea tratamentului sau a recuperării eficiente. Acesta este și motivul pentru care vizitele la medicul pediatru sunt necesare. Ca și în cazul adultului, este indicat ca afecțiunile să fie identificate din timp, în stadii incipiente, pentru a putea stabili un diagnostic corect și un tratament adecvat. Altfel, boala poate evolua și pot apărea complicații nedorite”, atrage atenția medicul pediatru.

Controalele recomandate de Academia Americană de Pediatrie, de la naștere la majorat

Academia Americană de Pediatrie, AAP, a dezvoltat prin Ghidurile „Viitor promițător” – Bright Futures – un set de reguli pentru buna îngrijire a copiilor din momentul nașterii și până la adolescență.

Astfel, potrivit acestor surse, prima vizită medicală trebuie să aibă loc în prima săptămână de viață a sugarului. Moment în care i se întocmește copilului o fișă medicală pe baza actelor eliberate de maternitate conținând inclusiv informațiile privind greutatea la naștere, eventualele probleme în timpul sarcinii sau a travaliului. Totodată, dacă în maternitate copilul nu a fost imunizat contra hepatitei B, i se efectuează imunizarea. De precizat că AAP recomandă ca toți nou-născuții să fie vaccinați contra virusului hepatitic B în primele 24 de ore de la naștere, ceea ce în mod normal se întâmplă în maternitățile din România.

Următoarele controale medicale, potrivit calendarului AAP, sunt la o lună, două luni, patru luni, șase luni, nouă luni, un an, un an și cinci luni, un an și jumătate, doi ani, doi ani și jumătate și trei ani. După această vârstă frecvența este de un control pe an, până la vârsta de 21 de ani.

Prevenția este primul beneficiu pe care îl au controalele medicale regulate la pediatru. Copilul este imunizat potrivit calendarului național pentru a fi ferit de bolile infecțioase, iar părinții pot pune întrebări referitoare la nutriție, siguranța copilului, acasă sau la creșă și grădiniță.

Un alt beneficiu este acela al urmăririi creșterii și dezvoltării. Atât medicul, cât și părintele pot vedea evoluția copilului față de precedenta vizită și discuta pe marginea eventualelor probleme de sănătate ivite.



În timpul controalelor medicale părintele își poate exprima orice îngrijorare referitoare la copil. Își poate face o listă cu subiectele despre care dorește să vorbească cu medicul și care se pot referi la dezvoltarea, comportamentul celui mic, somnul, mâncatul sau înțelegerea cu alți membri ai familiei. E bine ca discuția să aibă loc la începutul vizitei.



Vizitele regulate creează relații puternice și de încredere între medic pediatru, părinte și copil. AAP recomandă aceste vizite ca pe o modalitate de lucru în echipă – părinți și medici pediatri – în beneficiul copiilor, a dezvoltării, sănătății lor fizice, mintale și sociale optime.

