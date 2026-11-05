La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG

Black Friday 2026 la eMAG va fi vineri, 6 noiembrie. Ora începerii Black Friday nu a fost anunțată oficial de eMAG niciodată, dar în anii trecuți reducerile au început după ora 7.00. Anul acesta, există însă detalii în plus față de anii trecuți.

Black Friday 2026 la eMAG va dura între 17 și 18 ore.

Oficialii eMAG spun că interesul pentru Black Friday este mai mare decât anul trecut. Numărul de produse adăugate la „favorite” de către clienții eMAG a crescut cu 20%, până la două milioane. Datele sunt pentru zilele de 2 și 3 noiembrie.

Când începe Black Friday eMAG 2026

​În ultimii 14 ani, eMAG a început cel mai devreme Black Friday la ora 6.50 (acum 12 ani) și cel mai târziu la 8.20 (în 2015).

Anul trecut, a adus o mare excepție. eMAG a dat startul abia la 8.07, cu 53 de minute mai târziu decât în anul anterior. Șeful companiei a explicat faptul că intenția era ca totul să pornească mai repede, însă traficul a fost uriaș pe site și s-a decis o amânare.

„Anul acesta, toate sunt testate mai bine și cred că vom începe mai devreme de ora 8.00”, a spus Tudor Manea, CEO al eMAG.

De ce rămâne un secret ora de start? Cei de la eMAG spun că vor să găsească un echilibru cu ora de începere, pentru a nu porni nici prea devreme, când multă lume doarme, dar nici prea târziu, când oamenii sunt în drum spre serviciu și nu pot sta pe telefon mereu.

Black Friday la eMAG. Ora de începere din ultimii 14 ani

2025: 8.07

2024: 7.14

2023: 7.15

2022: 7.20

2021: 7.25

2020: 7.37

2019: 7.23

2018: 6.56

2017: 6.51

2016: 6.55

2015: 8.20

2014: 6.50

2013: 6.50

2012: 8.10

eMAG promite 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an pentru Black Friday 2026.

Compania a anunțat că se pregătește de un nou record istoric de vânzări la Black Friday 2026, de 1.04 miliarde de lei, cu circa 50 de milioane de lei peste cele de anul trecut.